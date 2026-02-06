Daniel Ruiz respondió si regresa a Millonarios; “Falcao lo llamó”

La llegada del técnico Fabián Bustos sugiere para Millonarios un nuevo comienzo lleno de grandes expectativas e ilusiones renovadas para los desafíos de este 2026, el equipo azul de la capital volverá a la acción el próximo domingo visitando al Deportivo Cali en lo que será la fecha 5 de la presente Liga BetPlay.

El estratega argentino va conociendo de cerca su plantilla de jugadores y analiza la posible llegada de un último refuerzo, donde reportes indican que un volante ‘10’ podría ser necesario para completar la nómina de 25 jugadores, allí, apareció como opción el futbolista Daniel Ruiz.

Lea también: James desilusionó a Millonarios: aceptó charla con Falcao y puso fin a los chismes

¿Daniel Ruiz vuelve a Millonarios para este 2026?

El polivalente jugador bogotano de apenas 24 años, quien se puede desenvolver como extremo por izquierda, pero también asume roles de un volante ‘10’, pertenece a Millonarios, pero actualmente juega en condición de préstamo en el CSKA Moscú y tiene vínculo con el equipo ruso hasta junio de este 2026.

Pues bien, la intención de Millonarios es tener una nómina robusta que pueda competir de buena manera en todos los frentes, especialmente en la Copa Sudamericana donde tendrá que enfrentar en partido único a Atlético Nacional en el Estadio Atanasio Girardot, por eso, el mismo Falcao tomó la decisión de comunicarse con Ruiz y proponerle un regreso anticipado al club ‘albiazul’, así lo confirmó el periodista Guillermo Arango.

La respuesta de Daniel Ruiz a Falcao y Millonarios

Según información de Arango en el programa ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, Daniel Ruiz le comunicó a la institución azul que su intención es seguir en el fútbol del extranjero, por lo menos hasta que acabe su vínculo con el CSKA de Moscú a mediados de este año, por eso, su llegada está prácticamente descartada.

Habrá que esperar entonces si el nuevo cuerpo técnico de Millonarios decide ir por otro volante en este mercado de fichajes, donde algunos reportes indican del ofreciemiento que recibió el club por parte del representante de Jarlan Barrera, quien se encuentra como agente libre tras su paso por el DIM.

En otras noticias: James fue presentado en el Minnesota United de la MLS