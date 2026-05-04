Millonarios ya tendría su primera incorporación para el próximo semestre

La eliminación de Millonarios del torneo local ha generado caos entre todos los aficionados, directivos y cuerpo técnico, que luego de lo acontecido contra Alianza ya comienzan a prender motores para lo que será el segundo semestre, donde el conjunto azul está obligado a realizar un buen torneo.

Ante lo sucedido en la última fecha del torneo local, la gerencia deportiva ya comenzó a organizar el equipo de Fabián Bustos, razón por la que ya tendría su primer refuerzo, el cual sería un viejo conocido de la casa y que tendría su tercer ciclo en el cuadro capitalino.

Daniel Ruiz sería la primera incorporación de Millonarios

El jugador que volvería a vestir la camiseta de Millonarios es Daniel Ruiz, quien se encuentra en condición de préstamo al CSKA de Moscú y tendría que regresar al país, pues no cumplió con los objetivos estipulados para poder quedarse en el fútbol de Europa.

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Tras su bajo rendimiento en el fútbol de Rusia, Daniel Ruiz tendría que regresar a Millonarios para cumplir su contrato. Sin embargo, la prioridad para el entorno del volante bogotano es mantenerse en el viejo continente, pues siente que regresar al FPC sería un retroceso en su carrera.

Cabe mencionar que, antes de que iniciara el primer semestre del 2026, Millonarios intentó el regreso de Daniel Ruiz, teniendo en cuenta los pocos minutos que tuvo, pero el entorno del jugador prefirió esperar y poder cumplir el préstamo que tenía el cuadro ruso.

Millonarios busca un volante ofensivo

Una de las prioridades del equipo azul para el segundo semestre del 2026 es un volante ofensivo, pues es una de las exigencias de Fabián Bustos para continuar en el proyecto y poder cumplir los objetivos, los cuales hasta el momento se han convertido en fracasos.

Además del volante ofensivo, Fabián Bustos habría pedido alrededor de 4 a 5 jugadores, los cuales serían un arquero, carrileros y volante defensivo, pero todo dependerá de la salida de cupos extranjeros, los cuales en la actualidad los tiene completos.

Cabe mencionar que ahora los retos para Millonarios serán la Copa Sudamericana y la Copa Betplay, la cual tendrá que jugar desde la primera fase, teniendo en cuenta la no clasificación a la fiesta de mitad de año.