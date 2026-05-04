En la última jornada del todos contra todos de la liga colombiana del primer semestre del año, Millonarios FC enfrentó, en condición de visitante, a Alianza FC de Valledupar. El equipo estaba obligado a ganar.



El conjunto de la capital del país soñaba con la clasificación a los cuartos de final, pero no se logró imponer ante un rival que, en el papel, es mucho menor en diferentes aspectos. El compromiso finalizó 2 goles a 2.

Lea también Decisión definitiva de Fabián Bustos con Millonarios tras no clasificar a playoffs de Liga Betplay

Los goles

Yeiner Londoño y Pedro Franco anotaron los goles del combinado local, mientras que el delantero argentino Rodrigo Contreras estampó las anotaciones del equipo que compite en la Copa Conmebol Sudamericana.



Con el empate, Millonarios se quedó sin la chance de pelear por el primer título de liga del presente año. Ahora, la escuadra albiazul se deberá concentrar en la Copa Sudamericana y en la fase de grupos de la Copa BetPlay.

Palabras de Contreras

Tras el compromiso, uno de los jugadores que atendió a los diferentes medios de comunicación fue el mismo Rodrigo Contreras, al que no le quedaría mucho tiempo en las filas embajadoras.

“Mucha tristeza, se dieron todos los resultados y no hicimos el deber. Aceptamos las críticas y que no estuvimos a la altura. Pedirle disculpas a la gente, no estuvimos a la altura de ellos ni de lo que es el club, tenemos mucho por mejorar”, expresó, sin rodeos, el atacante.

Lea también Andrés Llinás hizo fuerte llamado de atención tras la eliminación de Millonarios

La molestia de Llinás

Rodrigo Contreras empezó de muy buena manera en Millonarios FC de Bogotá. El atacante fue vital para los triunfos del equipo ante Atlético Nacional de Medellín en la Copa Sudamericana y en la misma liga colombiana del primer semestre del año.



Otro que habló tras el cotejo, cabe mencionar, fue Andrés Llinás. “Estamos dolidos, Millonarios siempre tiene que pelear finales. No fuimos consecuentes con el apoyo que nos dio la hinchada. Esto tiene que ser un golpe para el equipo, los hinchas, los dirigentes. Tenemos que cambiar si queremos volver a clasificar”, aseguró.











