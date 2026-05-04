El salvavidas de Millonarios tras quedar eliminado de la Liga BetPlay

Millonarios no aprovechó la oportunidad y terminó oficialmente su actividad en la Liga BetPlay-I de 2026, después de empatar en condición de visita 2-2 con Alianza FC en la fecha 19.

El equipo 'embajador' no alcanzó a meterse al grupo de los ocho para disputar los playoffs, a pesar de se le dieron los resultados de los otros compromisos.

A los dirigidos por Fabián Bustos les servía un triunfo sobre Alianza para superar a Medellín, Cali e Internacional de Bogotá en la tabla de posiciones y meterse al grupo de los ocho.

Sin embargo, a Millonarios no le alcanzó y ahora debe replantear sus objetivos para "salvar" el semestre.

El salvavidas de Millonarios

Sin actividad en la Liga BetPlay, Millonarios enfocará todos sus esfuerzos en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana con el objetivo de terminar en uno de los dos puestos de clasificación a las siguientes rondas.

Después de tres partidos, los 'embajadores' se ubican en la tercera casilla del grupo C con cuatro puntos, mientras que la zona es liderada por Sao Paulo con siete unidades y segundo se ubica O'Higgins de Chile con seis puntos. Último está Boston River de Uruguay sin unidades.

En el cierre de la ronda de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana, Millonarios tratará de sumar puntos en sus visitas a Boston River (fecha 4) y Sao Paulo (fecha 5).

Los capitalinos cerrarán la zona C como local ante O'Higgins, en duelo que podría definir el segundo lugar y la clasificación a los playoffs del certamen.

Jugadores de Millonarios, enfocados

Lea también Andrés Llinás hizo fuerte llamado de atención tras la eliminación de Millonarios

Después de confirmarse la eliminación de la Liga BetPlay, Rodrigo Contreras reconoció que las críticas son aceptadas, pero el plantel se enfocará en la Copa Sudamericana.

“Mucha tristeza. Se dieron todos los resultados y no hicimos el deber. Aceptamos las críticas y que no estuvimos a la altura. Es una situación muy fea. Ahora hay que apuntar a la Sudamericana y tratar de ganar. Hay que trabajar el doble. Quedan tres partidos de la Sudamericana, tratar de pasar de ronda para que la gente que paga el abono o la boleta no se sienta así. Me voy con mucha bronca porque los goles no sirvieron de nada. Quiero seguir ayudando al equipo”, explicó

Por otro lado, Andrés Llinás reconoció Millonarios tiene que pelear por la Copa Sudamericana.

“Millonarios tiene que pelear finales. No fue un buen semestre en la Liga y ahora nos toca pelear en la Sudamericana”, dijo el defensor.