Santiago Arias define su futuro: los dos equipos que negocian su fichaje

Santiago Arias vuelve a tomar fuerza en el panorama del mercado de fichajes sudamericano, justo en un momento clave para su carrera. El defensor colombiano quedó libre del Bahía de Brasil y podría tener dos opciones para su futuro.

El lateral confirmó de manera pública la salida del futbolista. Con ese anuncio, se cerró una etapa de dos años en el fútbol brasileño y se abrió un abanico de posibilidades para el experimentado lateral.

La finalización de su contrato no pasó desapercibida. Arias, habitual integrante de la Selección Colombia, dejó una imagen de profesionalismo y regularidad durante su estancia en el balompié carioca.

Todo apuntaba a que uno de sus destinos podría ser Atlético Nacional. El conjunto verdolaga tenía la idea de hacerse con el jugador de la tricolor, pero las distancias económicas fueron imposibles para cerrar un acuerdo entre ambas partes.

Arias, es un futbolista con muchas opciones para seguir jkugando en el exterior y actualmente dos equipos estarían en la pelea por su fichaje. Desde suelo brasilero se habla de un fuerte interés de Corinthians, mientras que en Argentina se meciona la chance de Racing de Avellaneda.

No obstante, el interés no se limita al fútbol colombiano. Desde el sur del continente, Argentina aparece como otro escenario posible. En las últimas horas, trascendió que Racing de Avellaneda también sigue de cerca la situación del defensor cafetero.

La academia, bajo la conducción de Gustavo Costas, evalúa alternativas para fortalecer su línea posterior y considera que un jugador con la experiencia de Arias encaja en su idea de juego, basada en solidez defensiva y proyección por las bandas.

El club argentino suele ser protagonista en torneos internacionales y cuenta con una estructura que seduce a futbolistas con recorrido. Para Arias, mantenerse en el exterior significaría seguir compitiendo en un entorno exigente, con visibilidad continental y la posibilidad de luchar por títulos fuera de Colombia.