América de Cali afrontará este sábado una nueva edición del clásico vallecaucano frente a Deportivo Cali, desde las 6:10 p. m. en Palmaseca, con un contexto distinto al de su rival. Mientras el conjunto verdiblanco necesita ganar para seguir soñando con los ocho, los escarlatas llegan ya clasificados, con mayor tranquilidad y enfocados en quedarse con otro duelo histórico.

David González confirmó novedades de América para el clásico ante Deportivo Cali

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En la previa del compromiso, el técnico David González entregó detalles de la preparación del equipo y dejó claro que, aunque el calendario ha sido exigente, el grupo llega listo para competir.

“Recién ayer llegamos a la ciudad. De todas maneras, yo creo que ya con la carga y la información que traemos de todo el semestre, digamos que no es tan imperativo tener una sesión en campo donde se afinen detalles”, explicó el entrenador.

El estratega también señaló que el trabajo previo ha sido suficiente para enfrentar a un rival conocido. “Hacemos el estudio pertinente del rival, de lo que normalmente viene haciendo, y simplemente en el transcurso del día, en la concentración y con lo que se puede hacer hoy un poco en campo, pues le pasaremos la información necesaria a los muchachos”, comentó.

Sobre la nómina disponible, González confirmó dos ausencias sensibles por sanción. “Novedades digamos que las expulsiones de Daniel Valencia y de José Cavadia. Luego creo que lo que hemos podido hacer en control de carga en estos últimos partidos ha sido muy bueno”, afirmó.

América llega sin urgencias en la tabla: clasificados con 30 puntos a falta de dos jornadas

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Sin embargo, el punto central de sus declaraciones estuvo en el valor emocional y competitivo de jugar un clásico sin la presión de depender del resultado para clasificar: “De todas maneras, como lo hablamos desde un principio, el clásico es un partido importante para nosotros. Poderlo jugar estando clasificados, creo que más todavía”, aseguró.

Y profundizó en esa ventaja mental para el grupo: “A partir de esa tranquilidad de estar clasificados podemos ir, no digamos con esa presión de tener que clasificar, pero sí, con esas ganas de querer ganar. Y eso es lo que vamos a intentar hacer mañana”, sentenció.

La formación probable de América tendría a Jorge Soto en el arco; Luis Mina, Marlon Torres, Christian Tobar y Omar Bertel en defensa; Josen Escobar, Rafael Carrascal, Tomás Ángel, Jason Murillo y Adrián Ramos, quien regresaría a la titular.