Deportivo Cali se juega una de sus últimas cartas en la Liga BetPlay este sábado, cuando reciba a América de Cali en una nueva edición del clásico vallecaucano. El compromiso, programado para las 6:10 p.m. en Palmaseca, encuentra al conjunto verdiblanco con la obligación de sumar tres puntos para mantenerse con opciones reales de ingresar al grupo de los ocho.

Con ese panorama, el cuerpo técnico prepara una formación titular con lo mejor disponible, apostando por experiencia, equilibrio y peso ofensivo para afrontar un partido decisivo ante su máximo rival.

Deportivo Cali definió la titular para el clásico ante América: así formaría en Palmaseca

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En la portería estaría el internacional peruano Pedro Gallese, llamado a ser garantía bajo los tres palos en una noche de alta tensión. La línea defensiva tendría a Fabián Viáfara por un costado, mientras que en la zaga central aparecerían Julián Quiñones y Felipe Aguilar, dos hombres de recorrido y liderazgo. Como alternativa en el sector posterior también estaría Keimer Sandoval, mientras Andrés Felipe Correa ocuparía la banda izquierda.

En la mitad de la cancha, una de las grandes novedades sería la reaparición de Matías Orozco, quien regresaría al once inicial para aportar manejo y dinámica. Junto a él estaría Ronaldo Pájaro, encargado del equilibrio y la recuperación.

Palmaseca será escenario de otro capítulo de una rivalidad histórica

Más adelante, el talento recaería en el argentino ‘Bebelo’ Reynoso, uno de los futbolistas llamados a marcar diferencia en ataque. El creativo sería inicialista acompañado por el Titi Rodríguez, mientras que en punta estaría Juan Ignacio Dinenno como principal referencia ofensiva.

Cali sabe que no hay margen de error. Un triunfo lo mantendría con vida en la pelea por la clasificación, mientras que un resultado adverso complicaría seriamente sus aspiraciones en el cierre del todos contra todos.

En la previa del clásico, el defensor Julián Quiñones habló sobre la importancia del duelo y dejó claro que el equipo está concentrado en imponer su idea: “La filosofía no cambia, hemos visto esta semana lo que puede hacer el rival, es un clásico y nosotros somos los responsables de lo que pase en el terreno de juego”, afirmó.