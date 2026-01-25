David González hizo una exigencia al América: “Es una obligación”

América de Cali inició de la mejor forma posible el camino en la Liga BetPlay 2026-I. Superaron en condición de local a Internacional de Bogotá y en la segunda salida vencieron a Boyacá Chicó en una cancha compleja como lo es La Independencia de Tunja.

Aunque sufrieron en un estadio complicado, sacaron el juego adelante con un único tanto de Tilman Palacios. Sin embargo, lo que todavía queda pendiente en este mercado de fichajes en el que se armaron nada más ni nada menos que con Yeison Guzmán, es el fichaje necesario de un centrodelantero.

En este comienzo de la Liga BetPlay, América perdió a Rodrigo Holgado por la situación antirreglamentaria cuando representó a la selección de Malasia y la salida de Luis Ramos que firmó con Alianza Lima. Por ahora, el club solo tiene a Kevin Angulo y a Yojan ‘Papula’ Garcés como opciones. Por esta razón, la prioridad es fichar a un delantero de prestigio que se adueñe de la posición.

LA EXIGENCIA DE DAVID GONZÁLEZ AL AMÉRICA DE CALI

Pese a no tener un delantero estrella en las filas, el club ha dado de qué hablar con dos triunfos en los cuales se hizo notar la experiencia de Yeison Guzmán, sobre todo en el primer partido y el protagonismo de los extremos, Joel Romero y Tilman Palacios.

En rueda de prensa, David González dejó claro que el club necesita sí o sí fichar a un delantero para este 2026 en el cual jugarán la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana como uno de los grandes objetivos de la temporada. El antioqueño explicó en qué van las negociaciones con un atacante central.

“La situación es que necesitas ese punta. Se han hecho avances, pero hasta que no sea oficial, no puedo adelantarme porque se puede terminar hasta dañando cualquier posibilidad que exista. Va a llegar y tiene que llegar, es una obligación, y esperamos que sea lo más pronto posible”, afirmó David González.

No obstante, el ex Millonarios comentó que está satisfecho con lo que ve del club, “quedo muy contento con las variables que está presentando el equipo (...) repito, estoy complacido con lo que mostró el equipo y hay que seguir por este camino para ilusionarnos más”.

¿LLEGARÁ JOSÉ NERIS?

Entre las opciones del delantero aparece el nombre de José Neris, atacante uruguayo que pertenece a Colón de Santa Fe de Argentina. Infortunadamente, las negociaciones con el charrúa han sido muy difíciles, pues no han llegado a satisfacer las condiciones que pide el cuadro santafecino.

José Neris ya dejó claro que no quiere seguir en Argentina y trata de meterle presión a las negociaciones con el América. Estas conversaciones se fueron enfriando, pero en los últimos días, según información de medios vallecaucanos, se reactivaron y podrían llegar a buen puerto en los próximos días.

Cuando se enfriaron las cosas con José Neris, apareció otro nombre en la carpeta de América de Cali. Se trata de Fábio Roberto Gomes de 28 años que estuvo en clubes como New York Red Bulls, Atlético Mineiro, Vasco da Gama y actualmente en Mazatlán de México. La prioridad sigue siendo el uruguayo.