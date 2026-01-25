Leonel estalló y se quejó del Bello Horizonte: “Este potrero debe acabarse”

No es la primera vez que Leonel Álvarez tiene roces con Llaneros y con el Estadio Bello Horizonte desde que utiliza este escenario deportivo y desde que el club de Villavicencio logró el ascenso a la primera división. Atlético Bucaramanga no pasó del empate a un tanto frente al club del llano.

Vea también: [VIDEO] Luis Suárez enloquece en Portugal: ya hay cántico viral por sus goles

Las cosas arrancaron con un gol inicial de Llaneros gracias a Carlos Cortés Barreiro y antes de acabar la primera mitad, Luciano Pons puso el empate para dejar en igualdad todo en la segunda fecha. Reparto de unidades para ambas escuadras que suman cuatro unidades en este arranque.

Sin embargo, la queja formal de Leonel Álvarez se dio después del partido, en medio de la rueda de prensa en donde se fue en contra del estado de la cancha del Estadio Bello Horizonte Rey Pelé. El gramado tiene hartos baches que podían llevar a lesiones graves para los jugadores. Afortunadamente, no pasó nada, y todo terminó en alarmas en los dos equipos.

LA DENUNCIA DE LEONEL ÁLVAREZ SOBRE EL ESTADO DEL BELLO HORIZONTE

Inicialmente, ya se estaba viendo el inconformismo de Leonel Álvarez, no solo por el estado de la cancha, sino por el desarrollo del partido en el que afirmó que Llaneros se fue ganando sin merecerlo, “creo que, en el inicio, a pesar de que ellos se van adelante en el marcador inmerecidamente, porque nosotros habíamos generado más opciones de gol, estábamos más montados en el partido y se encuentran un gol y no supieron controlar acciones de nosotros, porque generamos para empatar y seguir de largo”.

Le puede interesar: Colombia perdió ante Venezuela en la Copa América Futsal

Luego, se refirió al estado de la cancha afirmando que, “este potrero tiene que acabarse, estamos preocupados que la gente venga, de que el equipo juegue bien, pero como va a jugar un equipo bien con la cancha mala, seguimos en lo mismo, esto es un potrero, independiente de eso éramos merecedores de la victoria, porque generamos seis o siete opciones de gol y siempre quisimos ir al frente”.

Volvió a referirse al recinto deportivo y lo comparó con su época de futbolista, “vi mucho conformismo en el equipo contrario, nosotros intentamos meterle intensidad, generar opciones de gol, hicimos los cambios para eso, pero es felicitar (a nuestros jugadores), porque es una cancha, un potrero, nada que ver, hace años cuando nosotros jugábamos era mejor, éramos merecedores de la victoria, pero sumar siempre es importante y ahora pensar en el próximo partido para nosotros”.

LA RESPUESTA DEL PRESIDENTE DE LLANEROS

Después de las quejas de Leonel Álvarez, el presidente de Llaneros, Juan Carlos Trujillo se refirió a los señalamientos del entrenador antioqueño. Le acordó que nunca han perdido frente a Bucaramanga en ese ‘potrero’, y le tiró una pulla por su paso en la Selección Colombia que poco duró.

Lea también: Tour Down Under 2026: clasificación general tras 5 etapa; así van los colombianos

En su cuenta de X, Juan Carlos Trujillo expresó que, “hemos recibido a Bucaramanga dos veces en casa. En el primer partido, su DT se quejó del calor y pidió aire acondicionado en el camerino. Ahora, después del empate, dice que la cancha es un “potrero”... aunque Llaneros FC no es el responsable directo del mantenimiento de la cancha del Estadio Bello Horizonte, y reconociendo que no estaba en su mejor estado por un problema de fuerza mayor con un tubo de alta presión del agua… ¡esa NO es la manera de referirse a nuestras instalaciones deportivas!

Cuando tenga más tiempo, con gusto le hacemos un repaso de todo lo que el Meta tiene para mostrar en materia de infraestructura deportiva… y de paso nos nutrimos de sus amplias experiencias como técnico internacional y su largo paso por la Selección Colombia. En conclusión: no han podido ganarnos en casa”.