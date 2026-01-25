Millonarios confirmó nuevo arquero para el 2026: fue convocado vs Junior

En los últimos mercados de fichajes, la posición del portero ha sido un tema de revisión en Millonarios. Para el segundo semestre de 2025, el club fichó a Guillermo De Amores para competir con Diego Novoa e Iván Arboleda. El uruguayo y Arboleda fueron muy resistidos para la afición embajadora y como resultado, Iván terminó dejando el club con destino a Águilas Doradas.

Hernán Torres mantuvo a Guillermo De Amores como arquero compitiendo con Diego Novoa. Millonarios se armó en todas sus líneas, pero el tema de la portería no era un problema para el entrenador ibaguereño mientras la afición criticaba que el uruguayo continuara dentro del club.

De hecho, Hernán Torres había dejado claro que podía haber rotación en la portería según lo que se vio en los amistosos ante Boca Juniors y River Plate en los cuales Novoa atajó en uno y De Amores en el otro. Sin acudir al mercado, tuvieron que subir a un guardameta al primer equipo por la lesión del uruguayo.

EL NUEVO ARQUERO QUE TENDRÁ MILLONARIOS EN EL 2026

Antes del partido frente al Junior de Barranquilla, Millonarios confirmó en las redes sociales la lesión infortunada de Guillermo De Amores que sufrió una lesión muscular en el soleo de su pierna izquierda. Como no podrá estar en la segunda fecha, el club emitió la lista de convocados con David Rodríguez como la novedad.

Pero, ¿quién es David Rodríguez? Millonarios tuvo que subir al portero de las juveniles al primer equipo. Lucirá el número 38 a su espalda y esperará su lugar en el banquillo de suplentes si así lo requiere Hernán Torres. Rodríguez tiene 17 años y nació el 25 de junio del 2008 en Nueva York, Estados Unidos.

En la cuenta oficial de Millonarios lo destacan como un portero con inteligencia de juego, liderazgo y de reflejos para atajar balones. Desde el 2025 está en las juveniles del cuadro albiazul. Bajo este panorama, el guardameta David Rodríguez completaría la lista de 25 jugadores inscritos.

Con David Rodríguez, y a la espera de su posible debut, se podría solucionar el tema del tercer arquero en Millonarios, dado que, ante la continuidad de Guillermo De Amores que poco o nada gustó a los aficionados, Rodríguez le competiría a Diego Novoa en estas próximas fechas cuando el uruguayo no pueda estar al iniciar su recuperación de la lesión muscular del soleo.

Aunque no hay mucha información de David Rodríguez, se ve como un jugador de mucha proyección, especialmente por su altura de 1,93 y ha tenido experiencia en Estados Unidos en el Cincinnati Academy.