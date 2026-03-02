David González no se guardó nada con Tomás Ángel tras su fichaje al América

América volvió a sumar de a tres unidades tras la contundente victoria, por goleada 3-0, frente a Alianza FC en condición de visitante. Este fue un importante resultado de cara a lo que será la Copa Sudamericana y también por el objetivo que se quiere alcanzar en la competencia local, en la cual ahora podrán contar con el apoyo y los goles de Tomás Ángel.

El delantero de 23 años llega desde San Diego y jugará con la 'mechita' hasta diciembre del presente año, teniendo una oportunidad clara para brillar en torneo internacional con la Copa Sudamericana. Este fichaje no solamente llena de ilusión a los fanáticos del cuadro 'escarlata', sino también al propio David González.

Tomás Ángel se llevó los elogios de David González

El equipo comandado por González vuelve a ser el centro de conversación en el Fútbol Profesional Colombiano tras darse a conocer que el mercado de fichajes todavía no estaba cerrado y que intentaron hasta el último momento contratar a otro delantero para la temporada, el cual es el hijo de una icónica figura como lo es Juan Pablo Ángel, Mateo.

Tomás Ángel fue el nombre que ingresó en la lista de los posibles fichajes que se pudieron llegar a llevar a cabo. Tulio Gómez, máximo accionista de la institución, habría sido quien lo postuló frente al resto de la mesa directiva en una lucha en donde también había importantes figuras como Michael Rangel.

A González le seguía haciendo falta un jugador de jerarquía y olfato goleador, y se pudo topar con Tomás, quien lleva varias temporadas en la MLS sumando minutos y goles, los suficientes para haber llamado la atención del estratega antioqueño, quien no pudo ocultar su satisfacción con el fichaje.

“La llegada de Tomás es una llegada que no es sorpresa, por lo menos para mí, era algo que veníamos trabajando desde hacía un tiempo, se logró hacer, estamos muy contentos de que él haya llegado”.

¿Cómo le fue a Tomás Ángel con Nacional?

El delantero debutó como jugador profesional justamente con el 'verde paisa' en la temporada 2021 y logró disputar 52 partidos, más de 2.000 minutos dentro del terreno de juego en donde se pudo reportar con ocho goles y dos asistencias.