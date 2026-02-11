América juega Con Santa Fe este viernes por la fecha 6 de la Liga, el entrenador David González habló de la titular en el arco, del cumpleaños número 99 del cuadro escarlata y un pequeño llamado a la crítica con el equipo.

El estratega fue preguntado por los cambios, David González aseguró: “Hay que empezar a salirnos un poquito de lo que el narrador está diciendo en televisión, ¿si?, porque eso condiciona mucho la manera en que uno ve el partido. Hagan el experimento de verlo en silencio y después miren si pensaron lo mismo o vieron cosas distintas”.

América juega en su cumpleaños 99: "cada partido que viene es el más importante, en este caso Santa Fe es el más importante"

América enfrenta a Santa Fe en el marco del cumpleaños, le preguntaron al entrenador si cambia en algo la celebración: “No creo que tenga que causar ninguna diferencia, nosotros la manera en la que venimos entrenando desde que llegamos acá, todos los partidos son el más importante, cada partido que viene es el más importante, en este caso Santa Fe es el más importante que tenemos”.

Sobre el festejo con los hinchas González: “que sea una fecha especial, un cumpleaños, eso se va asentir, ahí en el momento, cuando ojalá toda la gente este acompañándonos y ese sentido de pertenencia se haga sentir, que empecemos a acostumbrarnos a tener estadios con ese ambiente en el estadio Pascual Guerrero, eso es lo que nosotros necesitamos, a la final eso para nosotros es motivación, ayuda a conseguir el resultado”.

La pregunta que llamó más la atención fue la del portero, Jean Paulo Fernandes, quien será inicialista: “Voy a salirme un poco de lo que normalmente hago en ruedas de prensa y es dar un poquito de información; normalmente no lo hago, por información que pueda obtener el equipo rival o no, desde la semana pasada, antes del partido en Medellín, había hablado tanto con Jorge como con Jan, y habíamos hablado que independientemente de que pasara lo que pasara, ganáramos, empatáramos, perdiéramos, tuviera Jorge una noche espectacular o un problema en su rendimiento”.

Titular del América en el arco contra Santa Fe: "no tiene que ver con que hayamos perdido, o con los goles como se dieron"

Jorge Soto atajó contra Atlético Nacional, y aunque tuvo una destacada participación, también tuvo responsabilidad en uno de los goles del cuadro antioqueño: “Desde antes se tomaba la decisión, lo iba a atajar Jan, lastimosamente se nos canceló el partido de Fortaleza, era por el tiempo de recuperación, pero al final la dedición se va a mantener, la idea que arranque Jan, y no tiene que ver con que hayamos perdido, o con los goles como se dieron, con las muy buenas atajadas, simplemente es una decisión que estaba tomada desde antes”.

El técnico concluyó diciendo que: “es una decisión que se irá tomando con algunos jugadores de campo, y se consecuente, necesitamos tenemos a todos bien, para que cualquier momento ante expulsiones, lesiones, el que entre lo haga de la mejor manera y el equipo no se recienta”.