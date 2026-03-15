David Mackalister Silva pidió disculpas por su expulsión en derrota de Millonarios

Millonarios sufrió una dura derrota en la Liga BetPlay al ser superado en condición de visita por Boyacá Chicó en partido válido por la fecha 11.

El conjunto 'embajador' dio ventajas en el primer tiempo al permitir que el cuadro ajedrezado sacara ventaja de dos goles. A pesar de reaccionar en la segunda mitad, los capitalinos solo pudieron descontar, por lo que el encuentro finalizó con marcador de 2-1.

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David Mackalister Silva fue expulsado y pidió disculpas

En el segundo tiempo, cuando se disputaba el minuto 59, David Mackalister Silva, capitán y figura de Millonarios, fue expulsado por parte del árbitro Héctor Rivera.

Silva vio una primera tarjeta amarilla por reclamar que un jugador de Boyacá Chicó no le permitió cobrar de manera rápida un tiro libre a favor.

Al ser amonestado, el mediocampista reaccionó de forma exagerada, por lo que el juez central le mostró la segunda tarjeta amarilla y posteriormente la roja.

Ante esta situación, David Mackalister Silva se pronunció en sus redes sociales al enviar un mensaje con el que quiso pedir disculpar, pero además explicar la situación.

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"Quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la hinchada por lo sucedido hoy. También quiero aclarar que en ningún momento utilicé palabras indebidas, insultos, ni falté al respeto. Únicamente pregunté, de forma airada, por qué no era tarjeta amarilla si el rival no dejaba cobrar.

Posteriormente, cuestioné por que mi acción sí era amarilla, mientras que la de Díaz, jugador del Chicó - quien reclamó de forma similar o incluso más airada minutos antes - no había sido sancionada", escribió Silva.

Problemas en Millonarios Vs Nacional

Tras la expulsión de David Mackalister Silva, Millonarios tendrá un importante problema para enfrentar el martes 17 de marzo a Atlético Nacional en partido válido por la fecha 12.

Y es que el entrenador Fabián Bustos no podrá contar con el experimentado mediocampista en duelo determinante, teniendo en cuenta la necesidad de Millonarios de sumar puntos para seguir con aspiraciones de meterse al grupo de los ocho.