Fabián Bustos se desahogó por derrota de Millonarios: críticas al arbitraje y a sus jugadores

Millonarios sufrió una dura derrota y complicó sus aspiraciones de meterse al grupo de los ocho en la Liga BetPlay al caer este sábado 14 de marzo en condición de visita ante Boyacá Chicó.

El conjunto 'embajador' fue superado por marcador de 1-2 en compromiso de la fecha 11 que se llevó a cabo en el estadio de La Independencia de Tunja.

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"Millonarios jugó mal 35 minutos"

En rueda de prensa posterior al partido, Fabián Bustos, director técnico de Millonarios, reconoció que el equipo albiazul jugó un mal primer tiempo y le dio grandes ventajas al rival.

"Regalamos el primer tiempo, no estuvimos bien. El partido lo perdemos en el primer tiempo", dijo.

"No estuvimos bien con la pelota, los goles de ellos fueron errores nuestros. En el segundo tiempo mejoramos y hubo un solo equipo en la cancha. No tomamos buenas decisiones en el primer tiempo, jugamos mal, regalamos 35 minutos, perdimos pelotas infantiles y nos hicieron daño", agregó.

Bustos criticó el trabajo de los árbitros

Fabián Bustos también se refirió al trabajo del árbitro central Héctor Rivera y sus asistentes Richard Ortiz, Jhon Urrea, Danilo Sarmiento, Never Manjarrez (VAR) y Mario Tarache (AVAR).

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Para Bustos, antes de la expulsión de David Mackalister Silva, el mediocampista Sebastián Salazar tuvo que ver la tarjeta roja por doble amarilla.

"Sebastián Salazar, el ocho de ellos, se tenía que haber ido expulsado por doble amarilla", dijo.

El estratega embajador agregó que el juez central condicionó el trabajo de Millonarios

"Si queremos el beneficio del fútbol colombiano, las cosas hay que decirlas. La expulsión nos condicionó, con uno menos fue durísimo y con uno menos merecimos el empate. No fue un buen partido para el árbitro, no solo para él, sino que para todo el equipo de árbitros. Hay muchas jugadas para analizar", afirmó.