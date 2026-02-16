Millonarios, en expectativa con Mackalister Silva ¿Cuándo regresa?

Millonarios tendrá semana larga, luego de lo que fue el partido vs. Llaneros, donde cosecharon los tres puntos. Dos partidos seguidos, que los deja en zona de pelea de clasificación y a la espera de mantener el ritmo de competencia necesario, para entrar y afianzarse en el grupo de los 8 clasificados.

Esos tres puntos dejan con tranquilidad a la afición azul, luego del tormentoso inicio de campeonato. Ahora, Fabián Bustos espera tener a varios jugadores recuperados, luego del juego del fin de semana, donde Radamel Falcao García y Rodrigo Contreras salieron lesionados.

En el entorno de Millonarios son optimistas con la recuperación de los dos delanteros, pues en el caso de los dos jugadores fue prevención. Sintieron una leve molestia y prefirieron no arriesgar a una lesión peor.

Otro de los jugadores que se ha perdido alguno de los partidos recientes es David Mackalister Silva. El mediocampista no ve acción desde la derrota vs. Junior de Barranquilla, pues una lesión muscular lo tuvo en su momento, entre los algodones.

David Mackalister Silva, cerca de regresar a convocatoria

Para el juego vs. Llaneros, se hablaba del regreso de David Mackalister Silva a convocatoria con Millonarios. En el entorno de los embajadores afirman que para ese juego, estaba disponible, pero prefirieron no arriesgar y darle tiempo de espera.

Ariel Michaloustos, director deportivo de Millonarios, habló en el programa Medio Tiempo de Win Sports, habló sobre varios temas del equipo. En el caso de la lesión del número 4 afirmó que “Macka ya está con el grupo, tenemos la ilusión de que llegue para el domingo”.

¿Qué pasa con Rodrigo Contreras y Falcao García?

Ambos jugadores salieron lesionados en el partido vs. Llaneros. La preocupación radicó en lo muscular, teniendo en cuenta la seguidilla de partidos, junto con el pésimo estado del terreno de juego.

Michaloustos agregó sobre estos casos “Esperamos que sea leve lo de Rodrigo Contreras y Falcao, jugar tan seguido y en la condición de las canchas puede causar esto”.

¿Cuándo juega Millonarios?

Millonarios jugará por la octava fecha de la Liga BetPlay, este sábado 21 de febrero, en el juego vs. Internacional de Bogotá, en el estadio de Techo. Duelo pactado para las 8:30 p.m.