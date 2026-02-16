Millonarios no cierra el ciclo de Falcao: destapan detalle de su renovación

Radamel Falcao vuelve a estar en el centro de las noticias del mundo deportivo tras el buen momento por el que está pasando Millonarios tras la llegada de Fabián Bustos, porque se ha podido reencontrar con el gol tras el largo lapso de tiempo que duró sin jugar, pero sobre todo porque ya se está hablando de su futuro en la institución 'embajadora'.

La novela del 'tigre' con Millonarios siempre ha terminado con un buen final, llegándose a acuerdos para que Falcao pueda seguir jugando, que su familia esté cómoda y para que los fanáticos del Fútbol Profesional Colombiano puedan seguir disfrutando de sus goles, por lo que la idea es que se quede por seis meses más.

Millonarios busca renovar a Falcao por seis meses más

La Liga BetPlay y Millonarios le volvieron a abrir las puertas a Radamel Falcao para que siga sumando minutos y goles como futbolista profesional. Este anhelado regreso lo hizo justo en el duelo de la tercera jornada frente a Deportivo Pasto en el Estadio La Libertad.

El 'tigre' empieza a sumar minutos y ahora goles, ya que se encargó de darle la victoria al cuadro 'embajador' sobre Águilas Doradas con una anotación desde el punto penal sobre el minuto 56. Poco a poco Falcao viene retomando el nivel que los fanáticos esperan, pero la noticia mejora cada vez más, ya que tras este destacado regreso todo indica a que se podría quedar más tiempo de lo esperado.

Como es habitual con la relación entre Falcao y 'Millos', su contrato para este que es su tercer ciclo con el cuadro bogotano también fue por seis meses. Aunque desde la mesa directiva del club se confirma que la posibilidad de continuar con él hasta el final del presente año todavía está vigente.

Fue el propio director deportivo de la institución, Ariel Michaloutsos, quien se encargó de hablar con respecto a esta situación, dando a entender que Millonarios está dispuesto a llevar a cabo esta operación, pero que la decisión final terminaría siendo de Radamel.

¿Cómo le ha ido a Falcao con Millonarios?

Tras su llegada desde el fútbol de España jugando con Rayo Vallecano, el delantero de 40 años ha tenido la oportunidad de jugar 1.735 minutos, 34 partidos en los cuales se ha logrado reportar con 12 goles, el más reciente de ellos en la victoria ante Águilas Doradas.