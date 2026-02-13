Millonarios tendría importante regreso para enfrentar a Llaneros

Millonarios se alista para un nuevo partido en la Liga BetPlay. Recibirá este sábado 14 de febrero a Llaneros, por la séptima jornada del campeonato. Las fechas pasan y los azules son conscientes que es obligatorio sumar, luego de lo que fue el mal arranque de campeonato, bajo el mando de Hernán Torres.

La llegada de Fabián Bustos, hasta el momento, cortó algunos problemas en los resultados. Ya son dos juegos, sumando 4 puntos de 6 posibles, cambiando un poco el panorama, pero con la obligación de ganar ante Llaneros.

Y es que Millonarios si o si tiene que ganar en El Campín. El rival de turno es directo, pues el elenco de Villavicencio está en la octava casilla con 9 puntos, ante los 5 que tienen los capitalinos.

En el panorama y la confección de la nómina, uno de los jugadores veteranos de Millonarios estaría de regreso, ante la necesidad de mejorar en algunos aspectos de la mitad de la cancha. Se trata del retorno a convocatoria de David Mackalister Silva, quien estuvo ausente en el juego vs. Águilas Doradas.

David Mackalister Silva regresaría a convocatoria con Millonarios

David Mackalister Silva estuvo fuera de las canchas, en los juegos vs. Pasto, Medellín, Cali y Águilas. Esto, debido a unos problemas en los aductores. Sin embargo, el número 14 estaría listo para entrar en convocatoria, si Fabián Bustos lo desea.

Cabe destacar que Silva, en este arranque de Liga, ha disputado 2 partidos, sumando 64 minutos vs. Bucaramanga y 23 ante Junior de Barranquilla.

De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, David Mackalister Silva sumó su tercera sesión de trabajo, esperando la decisión del cuerpo técnico.

Millonarios, a la espera de resolver y trae o no más jugadores

Millonarios está a la espera de completar los 25 cupos. La decisión estaría entre Navarro, Cuero y Campaz. Sin embargo, se analizan opciones en el mercado, en caso que Fabián Bustos requiera la contratación de otro jugador.