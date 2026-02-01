David Ospina advirtió a América, después de enfrentar a Messi con Nacional

David Ospina se mantiene como uno de los grandes referentes de Atlético Nacional y del Fútbol Profesional Colombiano, teniendo en cuenta lo hecho durante su carrera a nivel internacional y local.

En la noche del sábado 31 de enero, Ospina fue el guardameta titular en el encuentro amistoso entre el conjunto 'verdolaga' contra Inter Miami.

Al término del compromiso, el experimentado portero reconoció que todos los partidos que se disputen en la primera mitad del 2026 serán determinantes de cara a la preparación para la Copa del Mundo.

"Falta muy poco para el Mundial y hay que seguir preparándonos, seguir aprovechando cada oportunidad. Ahora se viene el campeonato colombiano y hay que estar muy bien#, dijo.

Advertencia a América de Cali

David Ospina también se refirió al regreso de Atlético Nacional a la actividad en la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que loso partidos por las fechas 2 y 3 fueron aplazados.

Se tiene previsto que el conjunto 'verdolaga' vuelva a jugar este miércoles 4 de febrero en condición de local contra América de Cali en uno de los clásicos del Fútbol Profesional Colombiano.

"Es importante darle minutos a los jugadores jóvenes, que cada uno vaya tomando experiencia por que Nacional los necesita a todos. Se nos vienen partidos muy importantes. Un rival como América, esperamos afrontarlo con mucha responsabilidad", explicó.