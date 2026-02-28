Santa Fe recibe sanción tras perder con Nacional: se perderá tres fechas

Después de que la Dimayor decidiera aplazar el partido de Independiente Santa Fe vs Atlético Nacional por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I por la situación del gramado del Estadio El Campín, bogotanos y antioqueños se pusieron al día en el calendario con ese encuentro.

Como era de esperarse, fue un partido con mucha fricción y con una que otra polémica, sobre todo al final. Nacional se llevó la victoria con un marcador de 1-2 remontando el gol inicial de Omar Fernández Frasica. Con Alfredo Morelos como goleador y figura, los antioqueños se llevaron los puntos.

La polémica más grande se dio a los 85 minutos con un gol de Omar Fernández Frasica invalidado por una presunta infracción de Hugo Rodallega contra César Haydar. Ahí, la dirección técnica de Santa Fe explotó y llegó la tarjeta amarilla para Pablo Repetto y una expulsión para el asistente técnico, Federico Mociulsky.

COMITÉ DISCIPLINARIO SANCIONÓ A SANTA FE TRAS EL PARTIDO ANTE NACIONAL: MOCIULSKY SE PERDERÁ TRES FECHAS

En la Resolución del Comité Disciplinario, el ente se refirió al Artículo 1, “imponer las sanciones correspondientes a los partidos disputados por la quinta fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026. Federico Mociulsky, asistente técnico de Independiente Santa Fe”.

La sanción del asistente técnico, Federico Mociulsky será de tres jornadas, además de una multa de $5.252.715. Bajo ese panorama, el argentino tendrá que cumplirlo en las próximas jornadas. Santa Fe ya jugó contra Fortaleza por la novena fecha, por lo cual, se perderá los juegos ante Deportes Tolima de visitante, Alianza Valledupar de local y Deportivo Cali de visitante.

De acuerdo con el informe del Comité Disciplinario, esto se dio por “emplear lenguaje ofensivo grosero u obsceno contra el oficial del partido”. Cuando se dio lo de la anulación del gol de Omar Fernández Frasica para empatar el encuentro, Federico Mociulsky le reclamó al árbitro Diego Ulloa de manera vehemente y le mostraron la cartulina roja.

OTRAS SANCIONES PARA INDEPENDIENTE SANTA FE

Además de la sanción de Federico Mociulsky, el Comité Disciplinario penalizó económicamente a Independiente Santa Fe por las tarjetas amarillas para, Pablo Repetto, entrenador del club, y los jugadores, Jhojan Torres, Emmanuel Olivera y Yilmar Velásquez.

Con la sanción del asistente, el club tendrá que pagar una cifra de $5.252.715 y a eso se le suma las multas de los amonestados de $350,181, en total tendrá que pagar $6.653.439.