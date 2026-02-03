Once Caldas y Jaguares de Córdoba igualaron 1-1 en el estadio Palogrande, en un resultado que dejó sensaciones encontradas para el conjunto manizaleño por la cuarta fecha de la Liga BetPlay 2026-I. Dayro Moreno volvió a ser protagonista al abrir el marcador en el minuto 15 con un potente remate de media distancia, tras asistencia de Pipe Gómez.

El equipo local fue ampliamente superior, dominó la posesión y generó múltiples opciones de gol, pero se encontró con una sólida resistencia visitante. El tanto significó su tercera anotación en el torneo y lo sigue acercando al récord histórico de goleador del club, en poder de Sergio Galván Rey.

La reacción de Jaguares fue inmediata y llegó al minuto 20, cuando Yan Mosquera empató de cabeza. En el complemento, Once Caldas insistió sin éxito ante la figura del arquero Diego Martínez, clave para que el cuadro cordobés se llevara un punto de Manizales.

Dayro Moreno, goleador: el registro del goleador suma 169 tantos con la camiseta del Once

Dayro Moreno amplia su registro, el artillero mantiene una carrera marcada por los goles y la regularidad, especialmente en el arranque de la Liga BetPlay 2026-I, donde tiene a tiro uno de los récords más simbólicos en la historia de Once Caldas.

A sus 40 años, el delantero tolimense está cerca de convertirse en el máximo artillero del club manizaleño, una marca que actualmente pertenece al colombo-argentino Sergio Galván Rey.

Dayro se acerca: Sergio Galván es considerado una de las máximas leyendas ofensivas de la institución

El más reciente capítulo de esa persecución se escribió en el estadio Palogrande, donde Dayro fue determinante al marcar el gol del empate 1-1 frente a Jaguares de Córdoba, en compromiso correspondiente a la cuarta fecha del campeonato. El registro del goleador suma 169 tantos con la camiseta del Once.

Con esa cifra, el atacante quedó a apenas dos celebraciones de igualar el histórico récord de Galván Rey, quien cerró su etapa en el club con 171 goles y es considerado una de las máximas leyendas ofensivas de la institución. La cercanía del registro ha reavivado la expectativa entre los hinchas, que ven en Dayro al heredero natural de ese trono goleador.

Más allá del ámbito local, Moreno también continúa consolidándose como el máximo goleador colombiano de todos los tiempos a nivel mundial. Con 376 goles en su carrera profesional, le sacó una ventaja de 20 anotaciones a Radamel Falcao García, ratificando su lugar privilegiado en la historia del fútbol nacional.