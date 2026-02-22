Logo Deportes RCN Vertical
Tablas de posiciones
Logo Deportes RCN Horizontal
Tablas de posiciones
Dayro Moreno

Dayro Moreno igualó el récord de Sergio Galván Rey en Once Caldas

El delantero nacido en Chicoral (Tolima), marcó doblete en la victoria del Albo ante Fortaleza.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Dayro Moreno igualó un récord en Once Caldas
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas // Colprensa

En esta nota

Dayro Moreno Once Caldas Fútbol Colombiano Dimayor