Dayro Moreno igualó el récord de Sergio Galván Rey en Once Caldas
Dayro Moreno
Dayro Moreno igualó el récord de Sergio Galván Rey en Once Caldas
El delantero nacido en Chicoral (Tolima), marcó doblete en la victoria del Albo ante Fortaleza.
Jhon Sebastián Huérfano Sánchez
Dayro Moreno, delantero de Once Caldas // Colprensa
