[Video] Mackalister responsabilizó al arbitraje de la derrota de Millonarios ante Internacional

El mediocampista David Mackalister Silva responsabilizó al arbitraje de la derrota de Millonarios frente a Internacional de Bogotá, en el partido disputado el pasado sábado 22 de febrero en el estadio Metropolitano de Techo, por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I, que terminó 3-2 a favor del conjunto local.

El encuentro estuvo marcado por varias jugadas polémicas que generaron discusión entre jugadores, cuerpo técnico y aficionados. Sin embargo, no es la primera vez que decisiones arbitrales rodean un compromiso del cuadro embajador, pues en ocasiones anteriores ha sido beneficiado por fallos controvertidos, inclusive.

Lea también Bustos ya causa polémica en Millonarios tras declaraciones contra Internacional

Las quejas de Mackalister tras Internacional 3-2 Millonarios

Pese a ese contexto, Mackalister fue enfático en sus declaraciones en zona mixta ante Deportes RCN. “Hay entes que tienen que calificar el trabajo arbitral y espero que lo hagan públicamente”, afirmó el capitán albiazul, dejando clara su inconformidad con lo sucedido durante el compromiso.

El volante también reconoció el golpe que significó la derrota para el grupo. “No puede haber una sensación positiva cuando uno se va con las manos vacías”, expresó, evidenciando la frustración tras un partido en el que Millonarios tuvo opciones pero no logró sostener el resultado.

En su análisis, Mackalister aceptó que el equipo dejó escapar oportunidades claras. “Tuvimos varias opciones para irnos adelante y no lo hicimos, eso nos costó los tres puntos”, señaló, combinando autocrítica con cuestionamientos al arbitraje.

El experimentado mediocampista también tuvo palabras para la afición azul, que acompañó al equipo en Techo pese al momento irregular. “No hay otra palabra para nuestra hinchada más que agradecimiento”, manifestó con tono reflexivo.

Incluso fue más allá al referirse a su vínculo emocional con el club. “Los que somos hinchas de Millonarios siempre vamos a estar ahí... lo digo porque un día no estaré de este lado y seguramente voy a estar ahí (en la tribuna como hincha)”, comentó, en una frase que resonó entre los seguidores embajadores.

Lea también Diego Arias no se guardó nada con el 'Chicho' Arango tras su primer gol en Nacional

Posición de Millonarios en la Liga BetPlay 2026-I

Con este resultado, Millonarios se quedó con ocho puntos y cayó a la decimocuarta posición en la tabla de la Liga BetPlay 2026-I, complicando su panorama en la lucha por ingresar al grupo de los ocho.

Por su parte, Internacional de Bogotá llegó a 17 unidades y se consolidó en la primera casilla del campeonato, mientras que en el entorno azul el debate se centra no solo en el arbitraje, sino también en la necesidad de corregir errores propios para no seguir cediendo terreno en el torneo.