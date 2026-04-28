Dayro Moreno y la fecha clave de su contrato con Once Caldas: ¿seguirá en 2027?

El vínculo contractual de Dayro Moreno se extiende hasta diciembre de 2026, pero las recientes declaraciones alimentan la posibilidad de una renovación o de una permanencia prolongada si ambas partes lo desean.

Dayro Moreno sigue ampliando su leyenda en el fútbol colombiano

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Tras marcarle a Águilas Doradas, el delantero de Once Caldas llegó a 384 goles como profesional, consolidándose como el máximo artillero colombiano de todos los tiempos. A sus 40 años, el atacante mantiene intacto su olfato goleador y continúa siendo pieza clave del conjunto de Manizales.

Además, con la camiseta blanca alcanzó 175 anotaciones, cifra construida a lo largo de sus distintos ciclos en el club. Dayro no se detiene y en 2026 sigue persiguiendo nuevos retos, entre ellos un posible regreso a la Selección Colombia.

Aunque el paso del tiempo obliga a manejar cautela con la exigencia física del calendario colombiano, en Manizales hay optimismo. Mientras responda en la cancha y mantenga su ambición intacta, Dayro parece tener las puertas abiertas para seguir vistiendo la camiseta blanca.

Por ahora, más que una despedida cercana, el mensaje desde Once Caldas deja una sensación distinta: el goleador seguirá siendo protagonista y su continuidad dependerá, principalmente, de lo que él decida para el tramo final de su brillante carrera.

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El futuro de Dayro Moreno en Once Caldas empieza a tomar forma y todo apunta a que su historia con el club aún tiene capítulos por escribir. En medio de rumores sobre una posible salida al finalizar la temporada, el presidente de la institución, Daniel Jaramillo, envió un mensaje claro sobre la continuidad del máximo goleador histórico del fútbol colombiano.

En declaraciones entregadas a AS Colombia, el dirigente dejó abierta la puerta para que el delantero permanezca el tiempo que considere necesario, siempre que su condición física se lo permita: “Esta es la casa de Dayro Moreno y aquí va a estar hasta que su cuerpo le dé y le permita estar en Once Caldas”, afirmó Jaramillo.

Las palabras del presidente reflejan el peso que tiene Dayro dentro de la institución. No se trata solo de sus goles o de su vigencia deportiva, sino también del liderazgo y la conexión que ha construido con la afición de Manizales. El atacante sigue siendo una pieza fundamental en el presente del equipo y una referencia absoluta dentro del camerino.