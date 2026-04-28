La primera fecha de los cuadrangulares semifinales del Torneo BetPlay 2026-I llegó a su final con un panorama de máxima paridad, especialmente en el Grupo B, donde ningún equipo logró sacar ventaja en la lucha por el ascenso y la clasificación a la gran final.

Tablas actualizadas del Torneo BetPlay: posiciones en el grupo A y B después de la primera jornada

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El cierre de la jornada se dio en el estadio Metropolitano de Techo, escenario en el que Bogotá FC y Unión Magdalena igualaron 1-1 en un compromiso intenso y disputado de principio a fin. Ambos equipos buscaban aprovechar el empate registrado previamente entre Barranquilla y Real Cartagena, pero terminaron repartiéndose los puntos.

El conjunto capitalino golpeó primero y mostró eficacia en su primera aproximación clara del partido. Al minuto 13, tras un tiro de esquina ejecutado al segundo palo, Alejandro Restrepo apareció con un cabezazo certero para vencer al arquero rival y abrir el marcador a favor del local.

Sin embargo, la respuesta del Unión Magdalena fue inmediata. Apenas cuatro minutos después, al 17’, Bogotá perdió la pelota en salida y el cuadro samario no desaprovechó el regalo. Cristian Iguarán definió con calidad, con un remate sutil y bien ubicado, para decretar el empate definitivo.

Quindío arrancó como líder tras imponerse en su debut: Grupo A

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Tras las emociones tempraneras, el partido mantuvo ritmo competitivo, pero ninguno de los dos equipos logró encontrar la claridad necesaria para desnivelar nuevamente el marcador. Bogotá intentó imponer condiciones en casa, mientras que el ‘Ciclón Bananero’ apostó por el orden y la velocidad en transición.

Con este resultado, el Grupo B quedó completamente igualado tras la primera jornada. Unión Magdalena, Bogotá FC, Barranquilla y Real Cartagena suman un punto cada uno, lo que anticipa una batalla abierta en las siguientes fechas.

En el Grupo A también hubo movimientos importantes. Quindío arrancó como líder tras imponerse en su debut y comparte la parte alta con Tigres, ambos con tres unidades. Envigado e Inter Palmira quedaron sin puntos y ya sienten la presión de reaccionar rápidamente.

El inicio de los cuadrangulares dejó claro que no habrá margen de error. Cada unidad puede marcar diferencia en una fase corta y exigente, donde los favoritos deberán ratificar su condición y los demás buscarán sorprender.

Grupo A

1. Quindío – 3 pts | 1 PJ

2. Tigres – 3 pts | 1 PJ

3. Envigado – 0 pts | 1 PJ

4. Inter Palmira – 0 pts | 1 PJ

Grupo B

1. Magdalena – 1 pt | 1 PJ

2. Bogotá – 1 pt | 1 PJ

3. Barranquilla – 1 pt | 1 PJ

4. Cartagena – 1 pt | 1 PJ