Decisión confirmada: Pasto comienza sin director técnico la Liga Betplay

La Liga Betplay de apertura terminó de manera exitosa y con varias sorpresas como la victoria de Junior de Barranquilla frente a Atlético Nacional a pesar del irregular semestre que tuvieron, pero también la extraordinaria participación que tuvo Deportivo Pasto con el pasar de los partidos.

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El conjunto 'volcánico' mantuvo un extraordinario nivel en el transcurso de la liga, pero la dicha llegó hasta los cuartos de final cuando cayeron frente a Deportes Tolima. Sin embargo, es de resaltar la gran labor que tuvieron, en especial la de Jhonatan Risueño, quien demostró gran carácter e idea de juego, aunque terminaría perjudicando al club al no poder estar en los primeros partidos.

Dimayor negó apelación y confirmó sanción a Risueño en Pasto

Una vez finalizada la Liga Betplay de apertura, los equipos se van preparando en el mercado de fichajes, ultimando detalles, pero también aparecen inesperados problemas, tal como lo sería el inicio de Pasto sin director técnico tras una drástica sanción impuesta por Dimayor a Jonathan Risueño.

A lo largo del torneo local, también se vieron varias actitudes polémicas protagonizadas por parte de Risueño, quien ganó varios llamados de atención de jugadores, otros técnicos, e incluso suspensiones por parte de Dimayor, la más grave de ellas la impuso recientemente Dimayor tras los acontecimientos sucedidos en el duelo contra Tolima en los cuartos de final.

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El español fue castigado por Dimayor con seis partidos de suspensión y una multa económica de $2.276.176 por un altercado físico al empujar al volante de Deportes Tolima, Juan Pablo Nieto, en el partido que perdieron 2-0.

El conjunto 'volcánico' intentó apelar la decisión impartida por el ente rector del Fútbol Profesional Colombiano, pero tras la respectiva evaluación de los hechos y recolección de pruebas e información, Dimayor ratificó su decisión y decidió mantener la sanción que ya había impartido previamente.

Hinchas de Pasto también fueron sancionados por Dimayor

Pasto no solo se vio perjudicado por el caso de la suspensión de su director técnico, sino que la hinchada también se vio perjudicada, ya que tendrá dos fechas de suspensión total de plaza y una multa económica de $15.758.145, tras la invasión del campo por parte de los hinchas del cuadro “Volcánico” al final del partido que el equipo perdió 0-2 ante Deportes Tolima.