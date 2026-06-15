Dimayor complica a Junior en Liga BetPlay 2026-II: dura sanción tras el título

Hace una semana, el Junior de Barranquilla volvió a hacerse fuerte de visitante en una definición de un título. Y es que, pese a la derrota por la mínima diferencia contra Atlético Nacional en Medellín, el 3-0 que dejaron en casa fue fundamental para quedarse con el título.

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Junior logró el bicampeonato y Alfredo Arias ya habla del interés de firmar el tricampeonato por primera vez en la historia del cuadro atlanticense. Seguramente, con la confirmación de la continuidad del uruguayo, todo parece indicar que la propuesta es armarse de la mejor manera para competir en la Liga BetPlay y en la Copa Libertadores de 2027.

En medio de esas vacaciones por el Mundial 2026 y por la necesidad de tener un descanso largo después del poco tiempo libre que tuvieron antes de iniciar el año, Junior regresará a pretemporada a mediados o finales de julio. Sin embargo, apenas regrese tendrá que cumplir con una sanción que le impuso la Dimayor.

LA NUEVA SANCIÓN DE LA DIMAYOR AL JUNIOR DE BARRANQUILLA

En una fiesta de las finales, la hinchada siempre habla y, en algunos casos, conllevan problemas para las instituciones. Junior de Barranquilla jugó en el Estadio Romelio Martínez enfrentando a Atlético Nacional para el juego de ida. Un 3-0 y la respuesta de los aficionados tuvo a la tribuna norte que prendió bengalas y esto generó que el encuentro se interrumpiera por momentos.

La Dimayor escribió, “a través de los informes remitidos por los oficiales, se observa la presunta realización de conductas descritas por el CDU de la FCF, como conductas impropias de espectadores, quienes fueron identificados como seguidores del Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A, el cual oficiaba en condición de local en el partido correspondiente a la Final (Ida) de la Liga BetPlay DIMAYOR I 2026, entre el Club Deportivo Popular Junior F.C.S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.”

El ente que regula el Fútbol Profesional Colombiano no pasó por alto la actitud de los hinchas de la tribuna norte que se acercaron al Estadio Romelio Martínez en el partido de ida. Prendieron bengalas que interrumpieron el juego en varios tramos en los que Carlos Ortega y los dos oncenos debían esperar a que el humo se disipara por todo el recinto deportivo.

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Junior recibió una sanción de dos fechas de suspensión parcial de la tribuna norte y una multa de nueve salarios mínimos legales vigentes, que equivale 15,758,145 pesos. El ente afirmó que, en esta penalización, el club atlanticense tendrá derecho al recurso de reposición.

LA FECHA OFICIAL DEL JUNIOR PARA DEFINIR RENOVACIONES

Después de ese título, Junior de Barranquilla tendrá un descanso que no pudo tener antes del primer semestre del 2026. Su regreso a la actividad será a finales de junio, principios de julio. En ese momento será cuando los directivos del club empiecen a tomar cartas en el asunto.

Seguramente se armará de la mejor forma y tendrá algunas bajas importantes para afrontar el segundo torneo de la Liga BetPlay 2026. A partir del 29 de junio, arrancarán las renovaciones y las novedades en la institución atlanticense. Entre ellos, habrá que definir el futuro de dos referentes como Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez.

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Además de Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez que volvieron a ser campeones con la institución, habrá que analizar el tema de Yeison Suárez y de Lucas Monzón. Sobre Suárez, tendrán que extender el préstamo, dado que se le termina el tiempo de la cesión y tendría que volver al Deportivo Pereira que es el dueño de sus derechos deportivos.

Lucas Monzón es uno de los jugadores que ha pasado por varias fases en el último tiempo con la posibilidad de mantenerlo en el segundo semestre o dejarlo salir para buscar un nuevo defensor. Habrá que esperar qué sucede con el uruguayo y con Carlos Bacca y Teófilo Gutiérrez que terminan contrato el 30 de junio.