Nacional tendría listo el reemplazo de Fermani: llegaría desde Ecuador

Se acabó la era de Diego Arias en Atlético Nacional después de más del 80% de rendimiento, pero no ganar títulos en este primer semestre del 2026, sumado a las derrotas contra Millonarios, una de ellas que costó la eliminación de la Copa Sudamericana fueron suficientes para que el entrenador joven sea reemplazado.

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Todavía no hay nada cierto acerca del nuevo entrenador que tomará las riendas de Atlético Nacional para el segundo semestre. Se habla de Reinaldo Rueda, y otros candidatos para hacerse cargo en medio de un segundo tramo en el que deberán sacar el título y clasificar a la Copa Libertadores.

Esa nueva era de Nacional también será con otro director deportivo después de la gestión de Gustavo Fermani. El dirigente argentino dejó buenas sensaciones, más allá de no poder sellar títulos en este semestre del 2026. Trajo a Efraín Juárez, último campeón con el club, y fichajes que devolvieron la confianza.

Bajo ese panorama, en los próximos días, Atlético Nacional tendrá que definir el futuro del nuevo director técnico y del gerente deportivo. Se habla del regreso de Víctor Hugo Marulanda como el perfil con más opciones de tomar el cargo que dejó Gustavo Fermani.

VÍCTOR HUGO MARULANDA SERÍA EL ELEGIDO PARA TOMAR LA DIRECCIÓN DEPORTIVA

La salida de Diego Arias también vino acompañada de la de Gustavo Fermani de Atlético Nacional. En ese orden de ideas, el club ya empieza a definir algunos aspectos que tienen que ver con la dirección deportiva y todo parece indicar que el perfil que quieren es un hombre de la casa con Víctor Marulanda.

Un perfil más que verdolaga que jugó en Atlético Nacional y fue presidente de la institución. Víctor Marulanda, actualmente se desempeña como el director deportivo del 9 de Octubre, equipo de Ecuador. Además, ya había tenido esta función en el cuadro antioqueño.

Sin duda alguna, Marulanda es un hombre de la casa que cuenta con una trayectoria amplia en las direcciones deportivas y que también tiene un ADN de Atlético Nacional por su pasado como futbolista, gerente deportivo, administrativo y presidente. Aparte, es uno de los perfiles que más conocimiento tienen de la institución antioqueña.

La noticia la dio Juan David Londoño, junto con Felipe Sierra, ambos afirman que el club ya se está avanzando en la negociación con Víctor Marulanda y que habría una reunión en los próximos días con el director deportivo del 9 de Octubre de Ecuador.

Habrá que esperar las novedades que pueda haber con el futuro de la dirección deportiva de Atlético Nacional, ya sea con Víctor Hugo Marulanda o con otro perfil que pueda llegar a tomar el lugar de Gustavo Fermani. Parece que el que más gusta es Marulanda que tiene contrato todavía con 9 de Octubre de Ecuador.

GUSTAVO FERMANI SE DESPIDIÓ CON LOS SIGUIENTES TÍTULOS

En abril de 2024, Atlético Nacional confirmaba la llegada de Gustavo Fermani como el nuevo director deportivo de la institución. En el comunicado anunciando la despedida del argentino, recordaron los logros que ganaron con Fermani.

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Solo perdió la final ante Junior de Barranquilla, y de resto ganó todo lo que jugó. Fueron cinco las finales que disputó Nacional con Gustavo Fermani, entre ellas, dos de Copa Colombia, dos de Liga BetPlay y una de Superliga. Ganó cuatro de ellas. Bajo ese panorama, es uno de los directores deportivos más laureados.

Además de estos títulos, fue fundamental para la estructuración de la plantilla subiendo a canteranos al primer equipo y con una proyección a futuro que ilusiona bastante en la institución antioqueña. Una buena gestión que será difícil de superar en temas de los trofeos conseguidos en el último tiempo.