Una importante polémica se registró este sábado 25 de abril en el clásico entre Deportivo Cali con América válido por la fecha 18 de la Liga BetPlay.

En el minuto 27, el conjunto 'escarlata' había abierto el marcador con un soberbio golazo del mediocampista Jan Lucumí.

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Lucumí lideró y finalizó con éxito un rápido contragolpe. El mediocampista recibió la pelota en el centro de la cancha e inició una veloz corrida hasta llegar a la zona de peligro de Deportivo Cali.

El futbolista escarlata, antes de encontrar el espacio para rematar, tuvo un fuerte cruce con Matías Orozco del conjunto azucarero, sin embargo, logró zafarse de la marca y sorprender con un potente disparo que venció la resistencia de Pedro Gallese.

El VAR llamó al árbitro Luis Delgado

A pesar de que los jugadores de América celebraron la anotación, el VAR se tomó su tiempo para analizar la jugada previa y advertir al juez central Luis Delgado de una posible falta.

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Delgado fue llamado a revisar la acción y luego de analizarla tomó la decisión de no convalidar el gol y decretar infracción de Lucumí sobre Matías Orozco.

Según el juez, el mediocampista de América apartó de la jugada al de Cali con un empujó, por lo que no le permitió disputar la pelota.