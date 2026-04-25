Malas noticias en Nacional: sufre baja para el inicio de los playoffs

Atlético Nacional aseguró desde hace algunas fechas la clasificación a los playoffs de la Liga BetPlay y además el primer lugar en la fase todos contra todos.

Sin embargo, este sábado 25 de abril, el conjunto 'verdolaga' sufrió una importante baja para el inicio de los playoffs, a pesar de que aún resta jugar una jornada de la temporada regular.

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Nacional pierde a Juan Manuel Rengifo

Atlético Nacional no podría utilizar al mediocampista Juan Manuel Rengifo para el partido de ida de los playoffs, teniendo en cuenta que el habilidoso futbolista fue expulsado con roja directa en la fecha 18 frente a Deportivo Pereira.

Rengifo fue titular en el conjunto antioqueño, pero fue expulsado por el árbitro central Jhon Ospina al cometerle una fuerte infracción a Sebastián Acosta en el minuto 45+4.

En un intento por recuperar la pelota, Rengifo terminó pisando con los taches de su guayo derecho el talón de Acosta.

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Ospina se percató de la infracción y sin dudarlo le mostró la roja directa a Rengifo.

Rengifo sería sancionado con dos fechas

Al ver la tarjeta roja de manera directa, Juan Manuel Rengifo sería sancionado con dos jornadas en las que no podrá tener actividad.

De esta manera, el mediocampista se perdería el partido contra Once Caldas por la fecha 19 y el duelo de ida de los playoffs.