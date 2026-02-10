¿Declaración de 'guerra'? Mensaje de Hugo Rodallega al América de Cali

América de Cali e Independiente Santa Fe miden fuerzas este viernes en el estadio Pascual Guerrero de la ciudad de Cali. El goleador cardenal, Hugo Rodallega, abiertamente ha declarado ser hincha del equipo vallecaucano, en la previa del juego el artillero dejó un mensaje por el apasionante duelo.

Este martes, el goleador estuvo en Despierta Win, desde la sede deportiva del equipo cardenal el atacante de Santa Fe contestó varias preguntas, objetivos, documental cardenal, mensaje de cumpleaños de Falcao, y una perlita con el próximo juego del viernes contra el América de Cali.

Hugo Rodallega, previo al duelo con Santa Fe: "Ya le he marcado goles a todos los clubes del FPC"

Aunque la realidad en la tabla, ambos equipos con siete puntos, la sensación es diferente en ambas instituciones. el partido promete, es el duelo de la jornada seis. González y Repetto se citan por la Liga.

América de Cali ya perdió en este semestre, a comparación del cuadro león, el equipo de David ha dejado varios puntos en el camino; sin embargo la mechita lleva un partido menos: dos triunfos, un empate y una derrota. En declaraciones el técnico se ha visto conforme con el desarrollo del los partidos, pero ha resignado varios puntos por no tener efectividad en el ataque.

Los cardenales salvan y salvan puntos, no han perdido en cinco fechas, pero tampoco ha ganado. Desde que ganaron el título de la Superliga no han encontrado un funcionamiento que los lleve a la victoria. La Conmebol Libertadores se aproxima y Rodallega, arma del equipo, da la cara por la actualidad del equipo.

El atacante cardenal tiene en la mira el duelo con América, pero primero le preguntaron por si sentía ídolo del cuadro bogotano: “El hincha está en la libertad de poder considérame como uno de sus grandes ídolos, pero todavía siento que me faltan uno o dos títulos más y para eso vamos a trabajar para intentar darle alegrías al hincha ‘Cardenal’”.

Hugo Rodallega dejó un mensaje especial para el partido del viernes: "me falta el América, el viernes nos vemos"

Acto seguido le pidieron un posible consejo para el atacante Jader Durán, haciendo un pequeño paso por la trayectoria de Falcao, el goleador no dejó pasar las cámaras para enviar un saludo al tigre García: “Aprovechar para desearle un feliz cumpleaños al goleador, al ‘Tigre’ Falcao’ sabe que lo admiro mucho. A mí me encantaría que se enfocara en jugar (Jhon Durán), es el único consejo que puedo darle porque tiene todo para triunfar”.

El documental de Independiente Santa Fe, en colaboración con Win Sports fue uno de los temas a tratar; sin embargo, en la previa del duelo contra los escarlatas la periodista Salomé Fajardo le preguntó: “¿Le celebra gol al América?”, a lo que Rodallega respondió: "Ya le he marcado goles a todos los clubes del FPC, me falta el América, el viernes nos vemos".