Defendió al Once Caldas: fuerte mensaje de Hernán Darío Herrera

Once Caldas volvió al triunfo en un momento clave del campeonato. El conjunto de Manizales derrotó 2-1 a Internacional de Bogotá y llegó a 29 puntos, resultado que lo deja muy cerca de asegurar su lugar entre los ocho clasificados, a falta de dos fechas para el cierre de la fase regular de la Liga Betplay. Tras el compromiso, el técnico Hernán Darío Herrera destacó la fortaleza del grupo y respondió a las críticas que rodeaban al plantel en las últimas semanas.

Fuerte mensaje del Arriero: "La gente tiene que comprender que los jugadores tienen días libres"

El entrenador fue consultado por el ambiente tenso que se había generado tras más de 40 días sin victorias y por la manera en que este triunfo puede ayudar a recomponer el camerino. En su respuesta, defendió a los jugadores y dejó claro que respeta los espacios personales de cada integrante del plantel.

“A ver, acá la gente tiene que comprender que los jugadores tienen días libres, que son de ellos. No es de nosotros. Nosotros los tenemos en entreno, los tenemos en concentración, lo tenemos cuando vamos en el bus, que yo soy el encargado de manejar esa parte, pero el día libre no lo manejo yo”, afirmó Herrera.

El técnico enfatizó que fuera del entorno laboral cada futbolista asume sus propias responsabilidades y pidió no sobredimensionar situaciones externas. “El día libre los jugadores es de ellos, ellos están con sus familias y ya, responsabilidad de ellos, no de nosotros. Cada uno tiene una responsabilidad, ¿cierto? Pero yo creo que no, eso siempre pasa en todos los equipos”, señaló.

Defendió las virtudes del Once Caldas: fuerte mensaje de Hernán Darío Herrera

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Más allá de las críticas, Herrera resaltó el carácter mostrado por Once Caldas para sacar adelante un partido decisivo: “Yo creo que por eso este equipo está fuerte, este equipo tuvo jugadores que hoy demostraron casta, berraquera. Yo creo que hay que seguir. Nosotros tenemos que seguir”, expresó con firmeza.

El experimentado entrenador también aprovechó para reconocer que una eventual clasificación sería mérito principal del plantel: “Dios quiera que clasifiquemos porque eso es mérito de todos estos jugadores, no del cuerpo técnico. Pues luchan, trabajan, pero ellos son los que tienen que luchar dentro del terreno de juego”, manifestó.

Finalmente, insistió en que el equipo todavía tiene aspectos por corregir en el tramo final del torneo: “Entonces hay que seguir, seguir trabajando para que mejoren muchas cosas y en la vida personal, por eso digo, la vida personal, yo creo que la respeto mucho, el día de ellos yo no me meto”, concluyó.