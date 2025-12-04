Definido el primer finalista de la Liga BetPlay 2025-II

El punto invisible ha estado presente en pocas definiciones de los cuadrangulares semifinales. A Bucaramanga le alcanzó en el 2024-I y al Deportes Tolima le permite hacer uso de esa ventaja en el peor de los escenarios posibles si el cuadro bumangués logra en empatarles en unidades al cierre de la sexta jornada.

Deportes Tolima se ha caracterizado como el mejor visitante de la Liga BetPlay y en un partido crucial en el que le servía la victoria y el empate ante Atlético Bucaramanga en el Estadio Américo Montanini lograron sellar la clasificación con una igualdad sin goles.

De juego poco tanto para el cuadro bumangués como para el tolimense. La presión estaba en manos del Atlético Bucaramanga que necesitaba sí o sí sumar de a tres para aspirar a conseguir un triunfo frente a Santa Fe en la última jornada para estar en una nueva final. El palo y los errores en la definición acabaron con la esperanza santandereana.

PRIMERA PARTE SIN EMOCIONES EN EL AMÉRICO MONTANINI

En los primeros minutos del partido, se vivieron 45 minutos intensos sin ningún claro dominador. Neto Volpi estuvo atento para salvar su pórtico, mientras que Aldair Quintana poco trabajo tuvo. La más clara fue a los 20 minutos en un lanzamiento desde la esquina de Fabián Sambueza y un disparo a quemarropa de Luciano Pons que atajó Volpi.

Sin mucha fluidez y sin argumentos ni de Bucaramanga ni del Tolima, aumentaba la urgencia para el local, mientras que la visita aprovechaba cualquier momento para ganar segundos y minutos claves para conservar el empate sin goles e ilusionarse con un resultado que les ayuda de cara a sellar el boleto a la final.

Tolima se animó a tocar área rival después de la primera media hora con un intento de Jersson González, pero su impacto se perdió apenas desviado. Minutos más tarde, Jersson volvió a entrar en zona del Bucaramanga y Carlos De las Salas cerró in extremis.

EL PALO LE DIO LA CLASIFICACIÓN AL TOLIMA

Durante el complemento, la desesperación de Bucaramanga se hacía notar cada segundo, cada minuto y en todos los tramos. Dominaron, mientras que el Tolima se dedicó a defender el resultado sin goles que le permitía estar de manera anticipada en la final.

Bucaramanga se adueñó de la pelota, pero no logró crear opciones en los primeros minutos del segundo tiempo. No fue sino hasta el minuto 70 cuando Fabián Sambueza envió un centro de tiro libre que Carlos Henao cabeceó sin dirección al pórtico del Tolima.

Anderson Angulo fue un cerrojo total para privar al Bucaramanga de romper el marcador y truncar la clasificación del Tolima para la final. Sobre los 80 minutos, un balón suelto le quedó a Luciano Pons que remató de volea y el vertical salvó la apertura del resultado que hubiese cambiado absolutamente todo.

Gleyfer Medina también tuvo su chance en un remate de cabeza que se perdió apenas desviado del arco custodiado por el brasileño Neto Volpi. Bucaramanga lo tuvo todo en el complemento, pero no pudo vulnerar a los tolimenses que celebran de manera anticipada la posibilidad de jugar por su cuarto título en la historia.

En la próxima fecha, Tolima enfrentará a Fortaleza, mientras que Bucaramanga se verá las caras con Santa Fe en Bogotá. Si hay derrota tolimense en el Manuel Murillo Toro y si los bumangueses ganan, el punto invisible hará lo suyo igualando con 11 unidades.



