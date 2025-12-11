Definidos los árbitros de la ida de la final de Liga BetPlay

La Comisión Arbitral de la Federación Colombiana de Fútbol confirmó este jueves la designación arbitral para el partido de ida de la Final de la Liga BetPlay DIMAYOR, encuentro que abrirá la serie entre Junior de Barranquilla y Deportes Tolima, dos de los equipos más regulares y competitivos del semestre.

El duelo se jugará este viernes 12 de diciembre en el estadio Metropolitano, y contará con una terna encabezada por el vallecaucano Carlos Betancur, uno de los jueces con mayor experiencia en el fútbol colombiano.

Árbitro central: Carlos Betancur

Asistente 1: David Fuentes

Asistente 2: Miguel Roldán

Cuarto árbitro: Diego Ulloa

VAR: Nicolás Rodríguez

AVAR: Luis Trujillo

Un juez de experiencia para un duelo de alto voltaje

Betancur, internacional FIFA y con varios clásicos y series finales en su historial, ha sido el encargado de dirigir partidos decisivos a lo largo de los últimos años. Su designación busca brindar garantías en un enfrentamiento que promete intensidad, fricción y un marco espectacular en Barranquilla.

La Comisión Arbitral también apostó por un equipo con rodaje en VAR. Nicolás Rodríguez, uno de los árbitros de video más sólidos del país, estará acompañado de Luis Trujillo, del Valle.

El ambiente previo a la final

La serie entre Junior y Tolima llega cargada de expectativa.

•Junior, impulsado por su ofensiva y su fortaleza en el Metropolitano, busca una nueva estrella y llega con confianza tras superar unos cuadrangulares exigentes.

•Tolima, sólido, ordenado y efectivo en Ibagué, quiere conquistar otro título y repetir la solidez que mostró en las fases previas.

Ambos equipos se han cruzado en instancias decisivas en diversos torneos, pero será la primera vez que definen una Liga entre sí.







