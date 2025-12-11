Junior tiene silenciosa ventaja en la final ante Tolima: sería la quinta

Con un Estadio Metropolitano Roberto Meléndez que estará a reventar como lo ha estado a lo largo de los cuadrangulares semifinales, el Junior de Barranquilla quiere hacer de su estadio una fiesta. Uno de los mejores locales se enfrenta nada más ni nada menos frente al Deportes Tolima que suma más de 96 puntos a lo largo del año y que se ha destacado como el mejor equipo visitante.

La primera final en tierras atlanticenses será el punto de partida para intentar sumar la undécima estrella. Los barranquilleros no quieren perder esa chance grande que tienen adelante, especialmente porque el Deportes Tolima es uno de visitante, pero es otro en condición de local.

Una temporada difícil de local para el cuadro tolimense, que, además de lo complicado que ha sido jugar en el Manuel Murillo Toro cuenta con un problema de más que complica bastante y es que nunca ha ganado una Liga BetPlay ante su público en su fortín.

Todo esto le daría argumentos al Junior para lograr el título si aprovecha este tipo de estadísticas. Sin embargo, no es lo único que puede ayudar al elenco barranquillero que cuenta con otra coincidencia.

JUNIOR SE HACE FUERTE EN LOS PENALES

El partido parece ser muy parejo y será difícil dar con quién puede ser el campeón si no se ve el primer partido del viernes en Barranquilla. Si es un resultado abultado, podría darle la mano a quien sume los primeros tres puntos. Pero, en caso de empates, Junior tendría una ventaja clara.

Y es que, en los últimos años con presencia de Junior en las finales, el cuadro barranquillero ha podido sacar adelante la serie con paridades y desde los lanzamientos desde el punto penal. Los atlanticenses igualaron en el global con el Deportivo Independiente Medellín justamente hace dos años.

El Junior respetó su casa con un 3-2 en la primera final y en la segunda, cuando todo se apagaba por la derrota de 2-0, Vladimir Hernández marcó un gol agónico que llevó el juego a los lanzamientos desde el punto penal. En esa instancia se crecieron con un resultado de 3-5 en el que todos los cobros del ‘Tiburón’ fueron goles, mientras que los ‘Poderosos’ fallaron en una oportunidad.

Además de ese antecedente más reciente, hay otra final que llamó la atención en el 2019-I cuando se enfrentaron al Deportivo Pasto que esperaba volver a hacer historia. La serie arrancó en Barranquilla con victoria juniorista y luego perdieron en Bogotá, dado que cambiaron la sede.

La derrota por la mínima diferencia llevó el juego a la definición desde el punto penal. Junior dio el golpe en condición de visitante con un resultado de 4-5 en una serie recordada por la provocación de Sebastián Viera a Ray Vanegas y que conllevó al fallo del jugador del Pasto.

Además, de esas diez estrellas de Junior, cuatro de ellas han sido desde el punto penal. Se crece en estas instancias y esta podría ser la quinta. Por los lados del Tolima, de las tres finales que ha coronado, dos de ellas también fueron desde el punto penal. En 2003 le ganaron al Deportivo Cali y en 2018 superaron a Nacional en esa vía.

Será parejo, pero el cuadro atlanticense tiene la ventaja por sus dos finales recientes en las que ganó desde el punto penal. Aunque los dos cuentan con títulos en lanzamientos de penaltis, las del Junior se han consolidado recientemente en condición de visitante.