La fecha 19 de la Liga BetPlay buscaba definir a los dos clasificados que restaban en una pelea de seis clubes. Santa Fe, Internacional de Bogotá, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y una ilusión muy pequeña de Atlético Bucaramanga lucharon por la clasificación.

Como inició la fecha con la tabla de posiciones terminó de la misma manera, salvo por la segunda casilla que se definió entre Junior de Barranquilla vs Deportivo Pasto. Los barranquilleros ganaron con un marcador de 4-3 y se quedaron en ese segundo puesto para tener ventaja deportiva.

Así las cosas, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla, Deportivo Pasto, América de Cali, Once Caldas, Deportes Tolima, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá se quedaron con ese premio de la clasificación a la espera del sorteo para sentenciar los cruces de los Play-Offs.

Lo que ya estaba claro es que Atlético Nacional estará en la llave A esperando a su rival, mientras que Junior de Barranquilla en el D por quedar entre las dos primeras casillas respectivamente. Esto sentencia que los dos clubes finalizarán los cuartos de final y las semifinales en condición de local.

ASÍ QUEDARON LOS CRUCES DE LOS PLAY-OFFS TRAS EL SORTEO

Por el Mundial, la necesidad del campeonato es acabar antes del 11 de junio cuando arrancará el certamen de selecciones. En ese sentido, el sistema cambió y se jugarán cuartos de final para definir estas fases finales. Luego, los cuatro clubes que clasifiquen jugarán las semifinales y de ahí saldrán los dos finalistas que pelearán por el título.

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Atlético Nacional quedó en la llave A y Junior de Barranquilla en la D. Esto significa que estos dos clubes que fueron líderes en el torneo no se enfrentarán hasta la final, en caso de llegar a esa instancia. Además, terminarán de local sus encuentros en cuartos y semifinales, posiblemente, en una definición del título tendrían más chances de jugar en casa en el segundo partido por reclasificación.

De acuerdo con la suerte de las balotas en el sorteo, de esta manera se jugarán los cuartos de final:

Atlético Nacional vs Internacional de Bogotá | la serie arranca en Bogotá y finaliza en Medellín

Deportivo Pasto vs Deportes Tolima | arrancará en Pasto y terminará en Ibagué

Santa Fe vs América de Cali | arrancarán en Cali y terminará en Bogotá

Junior vs Once Caldas | arrancan en Manizales y finalizarán en Barranquilla

EL CUADRO DE LAS SEMIFINALES

Por su parte, la suerte de las semifinales también ya quedó cuadrada. Se enfrentará el ganador de la llave A contra el de la llave B y el de la llave C contra el de la llave D.

En ese sentido, quien gane entre Nacional vs Internacional de Bogotá tendrá que enfrentarse con Deportes Tolima vs Deportivo Pasto, y el ganador de Independiente Santa Fe vs América de Cali contra Junior de Barranquilla vs Once Caldas.