Así se jugarán los Play-Offs de la Liga BetPlay 2026-I

Este domingo 3 de mayo se jugaron los últimos partidos de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2026-I con la necesidad de definir a los ocho clasificados. Solo quedaban dos cupos para Santa Fe, Internacional de Bogotá, Deportivo Cali, Deportivo Independiente Medellín, Millonarios y Bucaramanga, este último con mínimas chances.

Lea también Medellín quedó sentenciado en la Liga BetPlay: dos errores definen la eliminación

Atlético Nacional ya estaban clasificados como líderes desde hace algunas fechas. Nadie los podía quitar de ese lugar con 40 puntos cerrando la clasificación y con miras en la reclasificación para poder definir la Liga BetPlay en condición de local en caso de llegar a una final.

El sorteo que se llevará a cabo el mismo domingo 3 de mayo a partir de las 8 de la noche contará ya con la novedad del segundo en la tabla de clasificación que definirán entre Junior y Deportivo pasto, que, justamente, se ven las caras en el Romelio Martínez.

Sin embargo, por el detalle del Mundial de 2026, la novedad que presenta el torneo es nada más ni nada menos que el regreso de la fase de los Play-Offs, los partidos de eliminación directa que le meten más presión a cada club en cuartos de final para seguir con vida y con las ilusiones de pelear por el título.

PLAY-OFFS DE LA LIGA BETPLAY: ASÍ SE JUGARÁ

Esta fase de Play-Offs no es para nada ajeno a la historia de la Liga BetPlay, pues, en anteriores ediciones se ha presentado este sistema en el campeonato. El primero y el segundo clasificado quedarán sembrados en las llaves A y D, mientras que los demás seis equipos se sortearán para componer las series B y C, además de definir el rival de los primeros dos del todos contra todos.

La fase de eliminación directa tendrá los cuartos de final como el punto de partida, luego las semifinales y la final para pelear por el título del primer semestre. Nacional y Deportivo Pasto esperarían por conocer a sus primeros rivales en cuartos de final para definir en condición de local.

Lea también Definidos los clasificados a los playoffs de la Liga Betplay

Aunque todavía no hay horarios definidos ni fechas a la espera del sorteo, se especula que los Play-Offs empezarían el siguiente fin de semana, es decir, entre el sábado 9 y domingo 10 de mayo con los cuartos de final. El calendario se complica más por la cantidad de partidos en poco tiempo y más para los clubes que están en copas internacionales.

LA IMPORTANCIA DE LA TABLA DE POSICIONES EN LOS PLAY-OFFS

Atlético Nacional y el segundo que por ahora es Deportivo Pasto compondrán automáticamente la llave A y D a la espera de conocer sus respectivos rivales. Afortunadamente para las pretensiones de estos dos clubes cerrarán la fase de cuartos de final en condición de local.

Lea también Tabla de posiciones de la Liga BetPlay EN VIVO fecha 19: clasificados

Sumado a la buena noticia en los cuartos de final cerrando en casa, el primero y el segundo también tendrá la oportunidad de terminar la fase semifinal de local. Por su parte, es en la final donde tendrán que esperar por la posición en la tabla de reclasificación para definir localías.

Por su parte, los demás seis clubes que no sean rivales de Nacional o del segundo definirán la localía en cuartos de final dependiendo de la suerte en el sorteo. En las semifinales, solo el primero y segundo tendrán lista la ventaja de cerrar en casa, mientras que los demás conjuntos dependerán de la reclasificación.

LOS OCHO CLASIFICADOS PARA LOS PLAY-OFFS DE LA LIGA BETPLAY

Después de una jornada atractiva para definir a los dos últimos cupos que restaban, Atlético Nacional, Deportivo Pasto, Once Caldas, Junior de Barranquilla, Deportes Tolima, América de Cali, Independiente Santa Fe e Internacional de Bogotá sellaron sus respectivos pasos para disputar la siguiente fase.

Solo queda conocer la suerte de los ocho clubes que pelearán por buscar el título al final de este primer semestre. El sorteo será después de los juegos entre Junior vs Deportivo Pasto y América vs Deportivo Pereira.