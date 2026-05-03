Decisión definitiva de Fabián Bustos con Millonarios tras no clasificar a playoffs de Liga Betplay

Millonarios se vuelve a robar las miradas del Fútbol Profesional Colombiano tras lo ocurrido en la última jornada de la competencia en la que quedó eliminado tras no poder vencer a Alianza FC en Valledupar.

Todos los resultados se dieron para que el cuadro 'embajador' se quedara con la clasificación a los playoff de la Liga Betplay, solamente le hacía falta ganar, pero no lo consiguió, lo que desató la frustración del entrenador Fabián Bustos, quien hizo oficial la decisión que habrá para el futuro de Millonarios.

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Esto pasará con Millonarios según Fabián Bustos tras quedar eliminado

La última fecha de la Liga Betplay llegó acompañada de grandes emociones hasta el último momento, ya que había siete equipos que todavía seguían con vida para quedarse con dos de los cupos que aún estaban disponibles.

Varios de los grandes tuvieron un rendimiento irregular que los llevaron a penar hasta la fecha 19, tal como ocurrió con el caso de Cali, Millonarios y Medellín, quienes no pudieron sumar de a tres unidades y posteriormente quedaron eliminados en la primera fase de la competencia local.

A 'Millos' le hizo falta el "centavo para el peso", pero Fabián Bustos reconoció la gran labor que hizo a lo largo del semestre y también le envió un mensaje de tranquilidad a todos los hinchas con respecto a las mejoras que va a haber en busca de pelear siempre por los campeonatos.

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"Entiendo que esto viene de un arrastre desde antes y que obviamente no está contento el hincha y le pedimos perdón y lo entendemos, pero la verdad es que los jugadores, después de un mal arranque dieron vuelta a la página y pelearon a su manera".

"Hoy hay equipos que perdieron su clasificación de local, pero nosotros quedamos afuera por un solo gol en donde hubo cosas complicadas, no hubo fallos a favor nuestro y pido disculpas a la gente por no clasificar porque era lo que queríamos, pero vamos a seguir, vamos a hacer los ajustes que haya que hacer y vamos a tener un equipo que estará dentro de los que siempre pelean por el campeonato".

Fabián Bustos habló de los nuevos fichajes que tendrá Millonarios

El experimentado estratega argentino ya comienza a pensar en lo que será el siguiente semestre y la Copa Sudamericana, en donde finalmente tendrá la oportunidad de trabajar con más tiempo y de paso conformar la plantilla de jugadores que él considere necesarios para acoplarse a su idea de juego.

"La dirigencia ya está trabajando con Ariel y obviamente con nosotros porque hoy faltaron 6 jugadores, hay algunos que terminan contrato, hay ajustes que tenemos que hacer, obviamente hemos hablado y vamos a esperar a ver qué pasa. Ariel es una apersona dedicada de la dirigencia, enfocada y está también mi gusto. Se está trabajando en eso porque el próximo campeonato tenemos que pelearlo como tiene que ser en Millonarios".