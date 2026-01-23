Dimayor planea nuevo torneo con los 36 clubes del FPC; pronto sería anunciado

Bajo el mandato de Carlos Mario Zuluaga en la Dimayor (quien llegó al cargo en marzo de 2025), la entidad ha instaurado nuevos reglamentos a sus competencias donde se destaca un nuevo formato para la Copa BetPlay y cambios en el fútbol colombiano, como los castigos por demoras en las sustituciones de jugadores y la retención del balón por parte del arquero por más de ocho segundos.

Pues bien, los cambios no paran y las nuevas ideas siguen haciendo parte de la época de Zuluaga en la Dimayor, ya que en las últimas horas se dio a conocer que la entidad tiene planeado crear un nuevo torneo de categoría Sub-23 donde todos los clubes del fútbol colombiano participarían.

Así es el nuevo torneo que la Dimayor estaría por anunciar

De acuerdo con información del periodista Cesar Augusto Londoño, la Dimayor quiere fortalecer las divisiones menores de todos los equipos del fútbol colombiano realizando un torneo de categoría Sub-23, un campeonato que sería desarrollado en 4 zonas distintas del país.

La idea de la Dimayor sería utilizar este torneo para darle ritmo futbolístico a los jóvenes que por lo general no tienen cupo en los equipos de la Primera División (algo parecido al Torneo de Reservas), por eso, habrá 5 cupos para ese tipo de futbolistas que busquen minutos en la cancha o que necesiten recuperación de juego tras sufrir alguna lesión.

¿Este nuevo torneo se crea como una medida de contingencia?

Mucho se habló de la decisión de la Dimayor sobre la reducción en el número de jugadores que los equipos pueden inscribir para sus competencias de este 2026, pues varios referentes de distintos clubes salieron a rechazar la medida especialmente porque varios de sus compañeros se quedarían sin trabajo, pues antes los entrenadores podían incluir 30 futbolistas.

Así las cosas, este nuevo torneo de la Dimayor sería una estrategia para que los futbolistas que no fueron inscritos por los clubes puedan seguir trabajando y sumando experiencia en este deporte, algo parecido a un torneo de reservas que por ejemplo aplica el balompié argentino con jugadores mucho más jóvenes.