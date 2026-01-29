Delantero se decidió por el América; viajará a Cali en las próximas horas

Se agota el tiempo para que los equipos del fútbol colombiano realicen la inscripción de jugadores ante la Dimayor, por eso, los clubes ultiman detalles sobre la conformación de sus nóminas, como es el caso del América de Cali.

El equipo de los ‘diablos rojos’ dirigido por el técnico David González, tiene como prioridad sumar dos delanteros más a su plantilla, por eso, se han escuchado varias opciones en el mercado, pero hasta el momento no se ha podido concretar nada.

Lea también: Mensaje de Soto a la hinchada del América: "A nosotros nos encanta el apoyo"

En otras noticias: lo último sobre el futuro y la preparación de James Rodríguez previo al Mundial 2026

Delantero viajará a Cali en las próximas horas para concretar su llegada al América

Los últimos reportes indican que Rodrigo Holgado ha decidido volver a vestir la camiseta del América de Cali luego de que la FIFA levantara la sanción que le tenía impuesta por supuesta falsificación de documentos necesarios para representar a la Selección de Malasia.

Pues bien, el delantero argentino de 30 años viajará a la ciudad de Cali en las próximas horas para concretar su regreso al conjunto escarlata, jugador que cuenta con el aval del técnico David González para que pueda cumplir el contrato que tiene vigente hasta junio del 2026.

Lea también James fue ofrecido a un histórico de América, pero el club se decantó por otro jugador

¿Hace cuánto tiempo no juega Rodrigo Holgado?

El centro delantero argentino recibió la fuerte noticia de su suspensión el pasado 25 de septiembre, una decisión de la FIFA que después fue ratificada en noviembre y que dejó a Holgado todavía más comprometido en sus aspiraciones de ser futbolista.

Pues bien, luego de 4 meses se pudo evidenciar que Rodrigo Holgado cumplió cabalmente los requisitos para jugar en la Selección de Malasia y estaría muy cerca de volver a las canchas, recordando que algunos reportes indicaban de un interés por parte de Independiente de Avellaneda, sin embargo, el delantero se habría decantado por seguir en el América por lo menos hasta mediados de este 2026.

Por último, es importante mencionar que la contratación del uruguayo José Neris todavía está complicada, especialmente por parte del representante del delantero, así que el fichaje sigue en el limbo, pese al deseo del técnico David González por tener al goleador.