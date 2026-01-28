Mensaje de Soto a la hinchada del América: "A nosotros nos encanta el apoyo"

David González le dio la responsabilidad a Jorge Soto en el América, el guardameta se destacó la temporada anterior como uno de los mejores, siendo destacado en la más reciente gala de las estrellas que premió a los mejores futbolistas del país, el portero estuvo nominado al mejor arquero y además se llevó el galardón de la mejor atajada.

El arranque ce campeonato es pletórico para el América, el triunfo en la jornada uno contra Inter de Bogota y la victoria como visitante contra Boyacá Chicó lo tienen en la punta del campeonato, a la espera de sui tercer encuentro, el cual será contra Once Caldas por la fecha 3 de la Liga Betplay.

"Contento de estar junto a Aldair y Marmolejo": reconocimiento de Jorge Soto a sus compañeros en el arco en el FPC

Los refuerzos del equipo empiezan a dejar buena impresión, entre ellos Yeison Guzmán; sin embargo, el equipo espera por la llegada del centrodelantero José Neris, Rodrigo Holado, a pesar del indulto, no volvería al equipo escarlata

En diálogo con Win Sports, el portero del América dejó ver su satisfacción tras tener un gran rendimiento con el equipo, que lo tiene como titular con la mechita: Contento con el reconocimiento que me hizo Águila, Bavaria, la Dimayor, contento de estar junto a Aldair y Marmolejo, que son grandes arqueros, ser reconocido como uno de los mejores del país, contento por eso, y la mejor atajada, contento por eso también”.

El premio por la Mejor atajada llegó contra Independiente Medellín, el portero destaca la regularidad con el equipo y el apoyo que esperan recibir para el actual campeonato: “Son ya 44 arcos en cero y creo que es un número importante. A nosotros nos encanta el apoyo del hincha, con sus cantos, nos comunicaron que este semestre nos iba a apoyar y esperamos demostrarlo en la cancha”.

"tenemos mejor plantilla, más cohesión de grupo, la idea está más estructurada": Soto va por el título de la Liga Betplay

El portero espera un gran 2026: “Las expectativas son las más altas, el semestre pasado se nos escapó por muy poco y creo que comparando un poco lo que traíamos el semestre pasado y con los jugadores nuevos, creo que tenemos mejor plantilla, más cohesión de grupo, la idea está más estructurada, y creo que eso nos va a dar más oportunidades de ganar”.

Finalmente y para despedir al jugador, el profesor Ricardo Andrade, entrenador de arqueros, se llevó los elogios del portero del cuadro escarlata: “Al profe le digo que no se sabe quien está más loco, es un apasionado de la profesión, no deja ningún detalle al azar, tiene la capacidad técnica de simular el pateo de todos los jugadores, patea con derecha y patea con izquierda, tiene a capacidad de simularlo en el entreno para que uno llegue mejor preparado al partido”.