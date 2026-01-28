Deportes Tolima, cerca de firmar a un defensa con paso por Selección Colombia

Un exfutbolista de la Selección Colombia estaría muy cerca de convertirse en nuevo refuerzo del Deportes Tolima, en un movimiento que fortalecerá la zona defensiva del equipo pijao.

Daniel Esteban Pedrozo sería nuevo jugador del Tolima. El defensa central de 21 años, quien en los últimos meses se venía desempeñando en el Al Wasl de los Emiratos Árabes Unidos, finalizó recientemente su vínculo contractual.

Según informó el periodista Julián Capera, el jugador quedó en condición de agente libre y el Deportes Tolima avanzaría en la compra de sus derechos deportivos, lo que facilitaría su llegada al fútbol colombiano.

Pedrozo es recordado por haber sido uno de los zagueros de la Selección Colombia sub 20 que tuvo una destacada presentación en el Sudamericano de 2023, torneo en el que el combinado nacional mostró solidez defensiva y regularidad competitiva.

El defensor, nacido en Bucaramanga, regresaría así al país luego de dos años y medio en el exterior, ya que antes de dar el salto al fútbol asiático había militado en el Real Cartagena, donde dio sus primeros pasos como profesional.

De concretarse la operación, el futbolista llegaría en los próximos días a Ibagué para ultimar detalles y firmar su contrato con el cuadro tolimense, que continúa ajustando su nómina para los retos venideros.

El posible fichaje también llama la atención por una coincidencia generacional, pues los tres defensas centrales más recordados de aquella Selección Colombia sub 20 ya regresaron al balompié nacional.

Tres defensas de Selección Colombia están en el FPC

Kevin Mantilla actualmente viste la camiseta del Independiente Medellín, Fernando Álvarez hace lo propio en el Deportivo Cali y ahora Daniel Pedrozo se sumaría al Deportes Tolima, completando ese retorno al fútbol local.

Estadísticas de Daniel Pedrozo, nuevo jugador de Tolima

En cuanto a sus números, Pedrozo registra 4.890 minutos disputados en 63 partidos como profesional, con cinco goles anotados, 14 tarjetas amarillas y una expulsión, de acuerdo con estadísticas de Transfermarkt.