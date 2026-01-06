Deportes Tolima se arma: altas y bajas para la temporada 2026

Deportes Tolimaquiere dejar atrás la derrota sufrida ante Junior de Barranquilla en la gran final de la Liga BetPlay del 2025 y se prepara para afrontar los retos del 2026, entre los que se destaca la fase previa de la Copa Conmebol Libertadores.

Con Lucas González como director técnico, el conjunto 'pijao' trabaja en la búsqueda de refuerzos, teniendo en cuenta que del plantel subcampeón salieron algunos jugadores.

Hasta el momento, se han confirmado las salidas de Jáder Quiñones, Cristopher Fiermarin, Kevin Pérez, Samuel Velásquez y Marlon Torres, quienes fueron determinantes en el rendimiento demostrado por Tolima en 2025.

Refuerzos confirmados de Deportes Tolima

Por otro lado, Deportes Tolima solo ha hecho oficial los fichajes del delantero Kelvin Javier Flórez y del defensa central.

Se espera que en próximas horas se confirmen, adicionalmente, las contrataciones del extremo Edwar López, quien llegará a Deportes Tolima tras salir de Independiente Santa Fe y del atacante Luis 'chino' Sandoval, que no continuará en Medellín y llegará al conjunto de Ibagué.

Finalmente, el cuadro ibaguereño estaría en la búsqueda, además, de un lateral izquierdo, otro defensa central y un mediocampista creativo o extremo para completar la nómina.

Deportes Tolima en la Copa Libertadores

Deportes Tolima comenzará su participación en la Copa Conmebol Libertadores en la fase previa enfrentando al ganador de la serie que jugarán Deportivo Táchira de Venezuela y el Club The Strongest de Bolivia.







