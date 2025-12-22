Santa Fe y Millonarios arman guerra: buscan referente del Tolima

No hay casi tiempo para descansar en la Liga BetPlay, teniendo en cuenta que la edición del 2026 arrancará mucho más temprano por la Copa del Mundo que se disputará entre los meses de junio y julio. Santa Fe debe armarse para la Copa Libertadores y Millonarios también para la Copa Sudamericana.

Por los lados de Santa Fe, más allá de la llegada de Pablo Repetto no ha habido novedades con altas para este 2026. Mientras tanto, Millonarios se ha adelantado con la necesidad de fichar, algo que lo perjudicó en el 2025. Confirmaron las llegadas de Carlos Darwin Quintero, Mateo García y Sebastián Valencia. Llegaría también Rodrigo Ureña para reforzar el mediocampo.

Sin embargo, en las últimas horas, tanto Santa Fe como Millonarios están buscando al mismo jugador para reforzar sus líneas de cara para el siguiente torneo con la ilusión de quedar campeones. El futbolista que buscan acaba de salir del Deportes Tolima.

KEVIN PÉREZ INTERESA EN BOGOTÁ

Después de quedarse con el subcampeonato de la Liga BetPlay 2025-II, Deportes Tolima ya empieza a definir aspectos de su plantilla con las primeras bajas. Cristopher Fiermarín no seguirá, y Kevin Pérez tampoco. Este último quedaría libre y podría negociar con cualquier equipo para el siguiente año.

Ahí es donde aparece la posibilidad de que dos clubes que tendrán experiencia internacional como Santa Fe y Millonarios estén poniendo sus ojos en el extremo del Deportes Tolima.

En el VBAR de Caracol Radio, César Camargo, presidente del Deportes Tolima afirmó que, “Kevin Pérez le interesa a Millonarios y Santa Fe. Él terminó contrato con nosotros, vence en diciembre de este año. No renueva en Tolima, creo que cumplió su ciclo en Tolima y estamos agradecido con él".

Los dos clubes bogotanos están siguiendo de cerca al cartagenero que viene de disputar 46 partidos, tres goles y siete asistencias. Fue uno de los grandes jugadores del cuadro tolimense. Kevin Pérez también ha jugado en Leones y Atlético Bucaramanga.

NO SON LOS DOS ÚNICOS CLUBES QUE ESTÁN BUSCANDO A KEVIN PÉREZ

Aunque César Camargo habló de los intereses de los dos equipos colombianos en el fichaje de Kevin Pérez, también podría salir de la Liga BetPlay y firmar con un equipo del exterior. De acuerdo con información de Alexis Rodríguez, hay otros dos clubes que preguntaron por el cartagenero, entre ellos, uno de la Liga MX y uno de la MLS.









Si el extremo decide seguir su carrera en Bogotá, sí o sí tendría competencia internacional por delante. En Santa Fe con la Copa Libertadores y Copa Sudamericana con Millonarios. Los cardenales ya habrían entablado conversaciones con el cartagenero desde hace una semana.

En ese orden de ideas, los próximos días serán claves para que Kevin Pérez tome una decisión con el interés de los dos equipos bogotanos y de dos elencos internacionales de México y Estados Unidos que también se han interesado. Salir de Colombia puede ser un factor diferencial para la medida que tome el ex Deportes Tolima.