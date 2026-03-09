Deportivo anunció a su nuevo directo técnico

Cali no pasa por su mejor momento en la Liga Betplay, los resultados no se le han venido dando a su favor y con diez partidos ya disputados se encuentra afuera de los ocho mejores equipos de la competencia con un saldo bastante irregular de tres victorias, cuatro derrotas y tres empates.

Este mal rendimiento deportivo en la competencia local fue lo que le terminó costando el cargo a Alberto Gamero, quien tras la derrota ante Once Caldas anunció su renuncia, dándole paso a la mesa directiva de escoger a su reemplazo para corregir el camino que dejó y en donde el candidato idóneo que ya fue presentado es Rafael Dudamel, quien vuelve a casa para intentar salir campeón de nuevo.

Cali presentó de manera oficial a Dudamel como nuevo técnico

Alberto Gamero se despidió de Deportivo Cali tras no haber podido consolidar bien la idea de juego que quería para sumar victorias consecutivas y mejorar el rendimiento del equipo, lo que no solamente le terminó costando el cargo al estratega samario, sino que también encendió las alarmas en la tabla del descenso.

Esta situación no la permitirán los directivos del cuadro 'azucarero', razón por la cual empezaron a trabajar rápidamente en la contratación de un nuevo director técnico, de élite, con amplia experiencia y recorrido a nivel local e internacional, por lo que Rafael Dudamel se convirtió en la opción más clara.

El rendimiento de Cali a lo largo de las diez fechas que ha disputado en la Liga Betplay ha sido bastante irregular, con un vaivén de resultados negativos y positivos que lo están dejando justo en la décima casilla de la competencia con 12 unidades.

El venezolano se despidió de Cali a finales del semestre de apertura de 2022, dirigió en Necaxa, asumió el cargo y salió campeón con Atlético Bucaramanga en 2024 y a principios de la edición 2025 se unió al banquillo de Pereira, pero el vínculo no duró mucho tras la crisis económica del club, lo que le dio la oportunidad a la mesa directiva de Cali para contratarlo.

¿Cómo le fue a Rafael Dudamel con Deportivo Cali?

El venezolano de 53 años arribó al cuadro 'azucarero' en septiembre de 2021 y en un par de meses logró sacar campeón al equipo de la Liga Betplay. Completó un total de 55 partidos en los que dejó un saldo de 18 victorias, 19 empates y 18 derrotas.