Deportivo Cali confirmó acuerdos por dos refuerzos para la Liga BetPlay-II de 2026

Deportivo Cali sigue en la búsqueda de jugadores para reforzar su nómina de cara a la competencia del segundo semestre de 2026.

Este sábado 4 de julio, el equipo azucarero dio a conocer que tiene dos principios de acuerdo para las incorporaciones de Edwin Velasco y Leyser Chaverra.

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En el caso de Velasco, el jugador negoció su incorporación como agente libre, después de haber terminado su vínculo con Deportivo Pasto.

"El Club Profesional Deportivo Cali informa a sus asociados, hinchas, medios de comunicación y opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con el jugador Edwin Velasco, lateral izquierdo, para su vinculación a la institución", señaló el club en un comunicado oficial.

La confirmación dl fichaje de Velasco depende de la aprobación de los exámenes médicos y la firma del contrato.

"La incorporación del futbolista está sujeta a la aprobación de los exámenes médicos y a la firma de la documentación correspondiente", se agregó.

Por otro lado, en el caso de Leyser Chaverra, Deportivo Cali explicó que llegó a un acuerdo en las negociaciones con Deportivo Independiente Medellín y con el futbolista en cuanto a términos personales para concretar la transferencia.

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Al igual que con Velasco, la firma del contrato y oficialización se darán a conocer al momento de que el jugador supere los exámenes médicos.

La vinculación de Edwin Velasco se registra como reemplazo de Andrés Correa, quien no renovó su vínculo y decidió aceptar la oferta de Once Caldas.

Por otro lado, Chaverra disputará la posición por la banda derecha con Fabián Viáfara, que sí renovó su contrato con Deportivo Cali.