Cali le quitaría una figura al Tolima en plena Libertadores: ya hay primer interés

Quedan poco más de veinte días para que arranque la Liga BetPlay 2026-II y mientras tanto, los diferentes clubes están armando sus plantillas pensando en pelear por objetivos como sellar la clasificación a los cuadrangulares semifinales o bien salvarse del descenso con la dificultad de algunas instituciones.

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Sin duda alguna, el Deportivo Cali quiere salir de momentos complicados y volver a ser protagonista sellando la clasificación para los cuadrangulares semifinales, algo que ha sido complicado en las últimas temporadas. De hecho, estuvieron a nada de lograrlo en el primer semestre del 2026, pero un empate con el Tolima no permitió.

Por ahora, el mercado de fichajes del Cali viene tomando forma con la llegada de Kalazán Suárez con el que ya tienen un preacuerdo a falta de que lo hagan oficial. Además, buscarían a Leyser Chaverra para la banda izquierda y se habla de un refuerzo top como lo es Nicolás Benedetti.

LA FIGURA DEL DEPORTES TOLIMA QUE QUIERE EL CALI

Hasta ahora se van revelando los posibles fichajes que tendrá el Cali con la urgencia en la zaga defensiva en ambos costados con Leyser Chaverra y Kalazán Suárez. Pero, una de las prioridades de Rafael Dudamel es también reforzar el ataque y ya tendrían interés en contratar a una figura del Tolima.

Seguramente, tras la salida de Lucas González, el Tolima no quiere perder a más fichas para el segundo semestre por lo que se juega en el torneo local y en la Copa Libertadores como el único club colombiano en meterse a los octavos de final. Cali aprieta con el interés en Jersson González.

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De acuerdo con información de Mariano Olsen, Cali demostró el interés que tiene en fichar a Jersson González, extremo del Tolima. El extremo bogotano dejó buenas sensaciones tanto en Independiente Santa Fe como en el cuadro tolimense. Podría ser un buen fichaje que cumpla con las pretensiones de Rafael Dudamel.

La posible llegada de Jersson González cumpliría con uno de los objetivos por parte de la directiva azucarera y para Rafael Dudamel que estaría buscando concretar un extremo para el segundo semestre del 2026. Tolima se quedaría sin una ficha clave para afrontar el reto de la Copa Libertadores contra Independiente del Valle.

YIMMI CHARÁ FUE DESCARTADO Y LAS PRIORIDADES DEL MERCADO

Uno de los rumores que salió en los últimos días tiene que ver con el nombre de Yimmi Chará que podía salir del Junior de Barranquilla tras el bicampeonato. La posibilidad podía estar en Valle del Cauca con la presencia del América o el Deportivo Cali interesados.

Sin embargo, de acuerdo con la información por parte de Alexis Rodríguez, los directivos del Deportivo Cali no estarían interesados en contratar a Yimmi Chará para el segundo semestre del 2026. Lo último que se mencionó del futuro de Chará es que cumplirá su contrato con el cuadro atlanticense que finaliza en diciembre de este año.

Ante las salidas que ha tenido el Cali empiezan a salir opciones y las posiciones que buscarían en el mercado de fichajes. Se trata de tres prioridades. La primera, un defensor central ante las salidas de Julián Quiñones y de Felipe Aguilar, un lateral y un extremo.

Kalazán Suárez llegó a un principio de acuerdo y será nuevo lateral de la institución azucarera. Por la banda izquierda ya tendrían avanzadas las negociaciones con Leyser Chaverra que llegará procedente del Deportivo Independiente Medellín. Puede jugar como lateral izquierdo o bien como central.