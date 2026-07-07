Deportivo Cali confirmó el regreso de Nicolás Benedetti

Deportivo Cali se sigue armando para la competencia del segundo semestre y este martes 7 de julio le dio una gran noticia a su afición al anunciar el regreso del mediocampista Nicolás Benedetti Roa.

Benedetti volverá a ser jugador del equipo vallecaucano en el que debutó como profesional en la temporada 2015 y permaneció como gran figura hasta 2019.

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Con Deportivo Cali, el mediocampista disputó 148 partidos, anotó 26 goles y dio 18 asistencias.

La firma del contrato de Nicolás Benedetti estará condicionada a que supere las pruebas médicas en los próximos días y posteriormente se podrá poner bajo las órdenes del director técnico Rafael Dudamel.

Así le fue Nicolás Benedetti en el exterior

Después de salir de Deportivo Cali, Nicolás Benedetti fue fichado por el Club América de México. Con las águilas jugó 50 partidos y marcó siete goles entre 2019 y 2021.

Posteriormente, desde 2022 hasta 2025 fue la gran figura del Mazatlán Fc en la primera división del fútbol mexicano.

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Finalmente, Benedetti jugó en la temporada 2025/2026 en Las Palmas de la segunda división de España.

Fichajes de Cali para el segundo semestre de 2026

Para afrontar la competencia del segundo semestre de 2026, Deportivo Cali ha confirmado los acuerdos para incorporar a Edwin Velasco y Leyser Chaverra.