Deportivo Cali continúa con su preparación para afrontar la temporada 2026 bajo las órdenes de Alberto Gamero como director técnico.

Este domingo 14 de diciembre, el conjunto 'azucarero' dio a conocer que tiene pactado un preacuerdo con el delantero argentino Juan Ignacio Dinennno para que se convierta en refuerzo del cuadro vallecaucano.

"El Deportivo Cali informa a sus hinchas, a los medios de comunicación y a la opinión pública que ha alcanzado un principio de acuerdo con Juan Ignacio Dinenno para que se convierta en nuevo jugador de la institución", explicó el comunicado.

De esta manera, Deportivo Cali estaría muy cerca de concretar el regreso del atacante, que ya vistió la camiseta verdiblanco en la temporada 2019 con saldo de 28 goles en 60 partidos.









¿Qué falta para confirmar el fichaje de Juan Ignacio Dinenno?

Para confirmar la contratación de Juan Ignacio Dinenno, el Deportivo Cali explicó que espera que el jugador arribe al país en las próximas horas para cumplir con las pruebas médicas y en caso de superarlas firmar su contrato.

"Este acuerdo está sujeto al viaje que realizará el jugador a nuestra ciudad, donde se llevarán a cabo el cumplimiento de los procedimientos médicos y contractuales correspondientes a toda contratación. en caso de que dichos procesos e realicen de manera satisfactoria, el jugador se integrará oficialmente al Deportivo Cali y se convertirá en el primer refuerzo de cara a la temporada 2026", agregó el comunicado.

Lea también Andrey Estupiñán saldrá del Deportivo Cali y llegaría a un equipo 'grande' en 2026

Dinenno y su carrera tras salir de Cali

Después de salir de Deportivo Cali para la temporada 2020, Juan Ignacio Dinenno cumplió con un destacado rendimiento en México con los Pumas de la UNAM.

Posteriormente, en 2024, vistió la camiseta de Cruzeiro y en 2025 hizo parte del Sao Paulo.