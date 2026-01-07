Deportivo Cali: Gamero anunció otra baja y confirmó diálogos con un arquero

Alberto Gamero, director técnico del Deportivo Cali, confirmó este miércoles 7 de enero en rueda de prensa que el delantero uruguayo Fernando Mimbacas no continuará en el equipo para la temporada 2026.

Pese a que el atacante (dos goles en 13 partidos) aún tiene seis meses de contrato vigente, la intención del club es cederlo o interrumpir el vínculo contractual, con el objetivo de liberar una plaza de extranjero dentro de la plantilla.

Lea también Santa Fe estaría por anunciar al remplazo de Harold Santiago Mosquera

En su explicación, Gamero fue claro al señalar que la decisión ya fue comunicada tanto al futbolista como a su representante, y que Mimbacas no hace parte del proyecto deportivo que se está estructurando.

Gamero confirmó movimientos en Deportivo Cali

“Estamos buscando dos nueves, me gusta tener tres para tener dos en cancha y tener uno de suplente. Puede ser extranjero o colombiano, dependiendo de cómo podemos movernos en los otros frentes”, explicó el entrenador samario.

En esa misma línea, añadió que el Cali no tendrá inconvenientes en fichar delanteros foráneos si así lo requiere el mercado. “Tenemos tres extranjeros, hace falta uno, y no vamos a tener inconvenientes si es un extranjero”, puntualizó.

Sobre la situación puntual del uruguayo, Gamero fue contundente: “El caso de Mimbacas, tiene seis meses de contrato y a él y representante le hemos comunicado que no va a seguir en el equipo. Puede ser un préstamo o que vaya a otro equipo. Dentro de los planes no va a estar”.

¿Alejandro Rodríguez sigue en Deportivo Cali?

Por otro lado, el técnico del cuadro azucarero también se refirió al futuro del arquero Alejandro Rodríguez, quien ha sido vinculado recientemente con Deportivo Pereira tras la llegada de Pedro Gallese.

Lea también Los equipos que habría rechazado Falcao para volver a Millonarios

Gamero confirmó que ya habló con el guardameta panameño y dejó claro que cuenta con él para la temporada que inicia. “He hablado con Alejandro que en la vida lo lindo es competir. En ningún momento con la llegada de Pedro se nos ha metido salir de Alejandro”, señaló.

Finalmente, el entrenador resaltó el valor de la competencia interna en el plantel. “Es muy joven, va a aprender mucho más al lado de Pedro y seguramente habrá una competencia buena y sana. Esto es de competir. Quiero que el equipo tenga competencia en todas las posiciones”, concluyó.