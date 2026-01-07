Santa Fe estaría por anunciar al remplazo de Harold Santiago Mosquera

Independiente Santa Fe estaría cerca de anunciar al reemplazo de Harold Santiago Mosquera, uno de los jugadores más determinantes del equipo campeón en la temporada reciente.

Todo indica que Billy Arce llegó a un acuerdo con el conjunto cardenal y que su presentación oficial se dará próximamente.

Por nombre, recorrido y experiencia, Arce aparecería como el fichaje más importante de Santa Fe hasta el momento, y sería el llamado a ocupar el lugar que dejó Mosquera, figura del equipo en el último semestre.

Perfil de Billy Arce, nuevo jugador de Santa Fe

Billy Arce tiene 27 años, nació en Esmeraldas (Ecuador), y cuenta también con nacionalidad colombiana, por lo que no ocupará cupo de extranjero dentro del plantel bogotano.

El extremo se destaca por su rendimiento en la altura -como Manizales- algo favorable para Santa Fe, teniendo en cuenta el clima de Bogotá.

En Colombia, Arce ya tuvo pasos por Deportivo Pasto, Once Caldas y Atlético Nacional, lo que le permitió conocer el medio y adaptarse al fútbol local.

A lo largo de su carrera, el atacante ha militado en clubes como Independiente del Valle, Extremadura (España), Emelec, Barcelona de Guayaquil, Liga de Quito, Peñarol y Santos, acumulando experiencia internacional.

En total, Billy Arce registra 262 partidos como profesional, con 45 goles y 21 asistencias, cifras que respaldan la apuesta de Santa Fe por un futbolista llamado a ser protagonista en la temporada 2026.

El jugador es bien referenciado por el entrenador Pablo Repetto, quien lo tuvo a su cargo en Independiente del Valle y Liga de Quito.

La historia en Instagram de Billy Arce con Santa Fe

Ahora bien, en la mañana de este miércoles 7 de enero, apareció en redes sociales una captura de pantalla de una historia de Instagram en la sede de Santa Fe, la cual fue subida por el representante de Billy Arce, el mismo de Luis Palacios (lateral - extremo) quien también ha sonado para llegar al León, por lo que se desconoce quién fue el jugador que firmó contrato.